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大馬旅美聯誼會 爭取三大便民服務

記者高雲兒／紐約報導
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馬來西亞旅美聯誼會董事局主席邦君雄近日宣布，將前往馬來西亞，與該國內政部長、貿易部長及旅遊部長等內閣官員會面，商討三項重要議題，包括為僑民更新大馬身分證、應對川普加徵關稅的影響，以及推廣馬來西亞「第二家園」計畫。這些議題旨在為旅美大馬僑民爭取更多便利與權益。

邦君雄表示，首要任務是爭取馬來西亞內政部及國民登記局於今年9月再次派員來紐約，為僑民更新大馬身分證。去年9月，馬來西亞政府首次派遣官員來美，為近2000名大馬公民更換身分證，創下歷史先例；按照規定，大馬身分證通常只能在馬來西亞境內更換，此次突破性安排是旅美聯誼會多年努力的成果。

目前，仍有約8000名僑民因身分證過期而無法更新護照，急需相關服務。邦君雄呼籲有需求的民眾盡快登記，提供姓名及電子郵箱至(347)629-9687。馬來西亞政府表示，需至少有2000人登記，才會派遣團隊赴美辦理。

此外，邦君雄此行還將與美國駐馬來西亞大使會面，討論川普政府加徵25%關稅對馬來西亞經濟的影響及應對措施。他還計畫與馬來西亞旅遊局合作，在美國推廣「第二家園」簽證計畫。

邦君雄強調，此次行程不僅是為僑民爭取更多便利，也是為促進馬來西亞與美國之間的交流與合作。他期待通過與馬國政府及美國大使的會談，為旅美大馬僑民及兩國關係帶來更多積極影響。

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