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李文發布曼哈頓區情咨文 聚焦住房問題

記者許君達╱紐約報導
曼哈頓區長李文發布區情咨文，重點強調了房價高企對曼哈頓未來的發展造成的影響。(記者許君達╱攝影)
曼哈頓區長李文發布區情咨文，重點強調了房價高企對曼哈頓未來的發展造成的影響。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓區長李文(Mark Levine)23日在位於中城的拉瓜地亞高中(LaGuardia High School)發布2024年度區情咨文，強調房價已成為限制曼哈頓進一步發展的瓶頸，並承諾在來自聯邦的壓力之下繼續堅守曼哈頓的價值觀，保護包括移民在內的所有弱勢群體。

最新數據顯示，曼哈頓的平均租金已達到每月5368元，而有孩家庭通常需要的兩室公寓平均月租金為6510元、三室公寓更是達到了每月1萬69元。李文表示，曼哈頓的住房危機導致遊民等其他問題，低收入家庭無處可去，目前，曼哈頓公校中已有接近八分之一的學生來自遊民庇護所。

李文強調，建設新的住房是當務之急。他介紹，位於下城金融區水街(Water St.)25號的一處舊寫字樓正在改建，預計將變成擁有超過1300戶、擁有可負擔單元的公寓樓。而即將開工的東42街原輝瑞(Pfizer)製藥公司總部，預計能提供至少1500個居住單元。

他還介紹，在市議會通過了旨在增加住房建設的「同意之城」(City of Yes)計畫後，曼哈頓中城南區用地重畫(rezoning)已經啟動，預計將覆蓋42個街區，範圍從23街至40街、第六大道至第八大道，計畫釋放9000個居住單元。

作為多元族群聚居的區域，李文強調，曼哈頓的整體犯罪率雖然有所下降，但仇恨犯罪從2016年起就始終增加，2024年發展至歷史高位，受害者包括亞裔、猶太人、穆斯林以及包括性少數群體在內的弱勢族群。

針對川普政府對於少數群體和移民的攻擊，李文強調，這些攻擊違背了曼哈頓的精神和價值，曼哈頓人不會坐視不理。他呼籲「在這個艱難的時刻」，團結起來反抗來自華府的敵意。

針對川普政府的部分政策，李文強調曼哈頓的精神和價值，呼籲團結起來對抗來自華府的敵...
針對川普政府的部分政策，李文強調曼哈頓的精神和價值，呼籲團結起來對抗來自華府的敵意。(記者許君達╱攝影)
拉瓜地亞高中學生樂團表演。(記者許君達╱攝影)
拉瓜地亞高中學生樂團表演。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓 租金 遊民

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