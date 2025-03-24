不滿城區監獄計畫 布碌崙抗議者拖延施工

紐約市府自2018年便開始籌畫的「城區監獄計畫」(Borough-Based Jails Program)自宣布後便引發社區關注，但預計將最先完工的布碌崙(布魯克林)施工地點日前也聚集抗議人潮，批評該計畫「註定失敗」。此為布碌崙城區監獄完工後的概念圖。(取自關閉雷克島計畫官網)

紐約市府自2018年便開始籌畫的「城區監獄計畫」(Borough-Based Jails Program)自宣布後便引發社區關注，近日有抗議者至布碌崙 (布魯克林)施工地點表達不滿，更有人為了拖延市府在布碌崙市中心的施工進度，更換施工地點的大鎖以阻擋卡車進出。

原先所有城區監獄預計在2027年關閉雷克島(Rikers Island)監獄前施工完成，然而，今年1月市府表示，所有的城區監獄都來不及在雷克島監獄依法關閉前完工。其中布碌崙監獄將首先在2029年完工，皇后區 與布朗士 的監獄則是預計在2031年施工完畢，華埠監獄則是可能在2032年才能完成。每個監獄預計將各有1040個床位，但目前雷克島監獄關押人數卻有約6000人。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，除了四間監獄無法容納現今監禁人口外，計畫本身存在缺陷，資金也將翻倍，「必須重新審視並尋求更好的解決方式」。

該計畫不只陸續被民選官員批評，也有不少民眾對此工程感到不滿。本月6日，許多抗議者到位於布碌崙大西洋大道(Atlantic Avenue)275號的施工地點，更有民眾表示，城區監獄就是被包裝成改革的虛假承諾，尤其的當時雷克島監獄也是以改革之名監獄，最終仍落得臭名昭彰的後果。另有反對者提到城區監獄所帶來的財政負擔，認為這筆錢應該用於支持移民社區以及開發導致的社區人口外流，或是醫療保險與地鐵系統等基礎服務。

還有批評者認為，該計畫也代表警力在市中心的擴張。在工地周邊學校就讀的學生表示，這麼多警察卻不見暴力減少，且部分族群的生活經驗往往證明，國家與軍事力量從未成為安全的保障。

此外，更有抗議者為拖延施工，以換掉工地的鎖、往大門傾倒汽車潤滑油等方式，讓混凝土卡車無法進出。

「城區監獄計畫」2019年經市議會通過，總建設規模高達160億元，將在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區和布朗士區各建設等行政區各建造一座拘留中心，市府將其描述為雷克島監獄的人道替代方案。