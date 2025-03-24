預先安檢會員登記 25日~29日紐約辦快閃活動

成為TSA PreCheck會員能夠加快過安檢速度。(路透)

隨著夏季旅遊旺季的臨近，旅客在搭乘飛機出遊時有了節省時間的方法，由美國運輸安全管理局(TSA)管理的「預先安檢計畫」(TSA PreCheck)項目，可幫助旅客更輕鬆通過安檢通道；目前TSA授權的服務提供者Telos Corporation將於25日(周二)至29日(周六)期間在紐約市 舉辦快閃活動，幫助想要申請成為TSA PreCheck會員的民眾辦理服務。

成為TSA PreCheck會員的旅客，日後搭乘飛機時有權使用特殊的安檢通道，且無需從包內取出筆記本電腦或脫鞋；目前該計畫共有2000萬名會員，已成為旅客的熱門訂閱項目，TSA將在紐約市首次舉辦幾天的快閃活動。

目前提供的兩個服務地點是洛克菲勒中心大廳，地址為曼哈頓 洛克菲勒廣場(Rockefeller Plaza)30號、和大中央車站附近的大都會 保險公司大樓(MetLife Building)，地址是曼哈頓公園大道(Park Ave.)200號，民眾應先前往TSA網站預約想要的地點。

屆時現場申請包括拍照和印指紋、驗證身分及收取費用，TSA PreCheck的會員資格有效期為五年，起始費用為85元，預計三至五天內便能完成程序。

服務日期是25日至29日，具體時間每日不同，更多詳情可訪https://tsaprecheckbytelos.tsa.dhs.gov；對於紐約市地區以外、或是無法在期間辦理服務的民眾，仍可查詢全美數百個TSA授權的現場登記中心獲得服務。