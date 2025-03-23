男賊曼哈頓、布碌崙、史島流動作案 竊近2萬元 10多間商家受害

一名男子在過去兩個月間，闖入史泰登島、曼哈頓與布碌崙超過10家小商店，竊取超過1萬7000元的現金和等值商品。(市警提供)

紐約市 一名男子在過去兩個月間，偷竊史泰登島 、曼哈頓與布碌崙 (布魯克林)超過10多間小型商家，共竊取超過1萬7000元的現金和等值商品。該名嫌犯仍在逃中，警方呼籲知情者提供線索。

市警表示，該名男子自今年1月29日起陸續犯下10多起竊盜案，始於史泰登島里奇蒙大道(Richmond Avenue)一家餐廳，他在1月29日、2月14日與3月3日闖進同一家店，共竊取約1萬1600元。2月22日則連續破壞里奇蒙路(Richmond Road)上兩家商店的大門，並接連偷走裝有200元的收銀機、1000元現金以及一台桌上型電腦。

3月初開始，該嫌的犯罪範圍擴展至曼哈頓金融區(Financial District)與華埠附近的翠貝卡(Tribeca)。他於3月9日闖入百老匯大道商家並破門竊取800元，接著又在11日以錘子砸破位於里德街的店家，盜走價值約120元的物品後逃離。

3月中，該嫌來到布碌崙格雷夫森德(Gravesend)和羊頭灣(Sheepshead Bay)Z大道，闖進五個店家陸續竊取包含現金、酒瓶、收銀機、手機與美容產品等物品。雖然以上案件中皆未有人受傷，但該嫌犯前後共犯下13起入室竊盜案，光是現金財損就達1萬7000元。根據警方提供的監視器畫面，該男子膚色較淺、且留有鬍子，破門時手上戴有手套。

據市警數據，近年來紐約市的入室盜竊案呈下降趨勢。截至今年3月16日，全市共記錄超過2500起竊案，相較於去年同期的2700起，下降了7%。警方表示，雖然市內的重大犯罪減少，但較低層級的犯罪率上升仍令市民感到擔憂。

警方呼籲知情人士或任何目擊者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。