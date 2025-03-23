貝岸到蒙托克 「長島海鮮美食之旅」啟動

「長島海鮮美食之旅」網頁版已上線，涵蓋當地20多家餐廳、咖啡館以及海鮮市場，入選商家所選用的海鮮均大量產自當地捕撈。(取自「長島海鮮美食之旅」官網)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)近日宣布，首條「長島 海鮮美食之旅」(Long Island Seafood Cuisine Trail)正式落地，助力當地海鮮、餐飲及旅遊業發展。首條海鮮之旅位於長島南岸，從貝岸(Bay Shore)一路向東蜿蜒，直至被譽為長島盡頭、受到華人 喜愛的度假聖地蒙托克(Montauk)，涵蓋當地20多家餐廳、咖啡館以及海鮮市場。入選商家所選用的海鮮均大量產自當地捕撈，在「長島海鮮美食之旅，早上捕到的魚，下午便是盤中餐。」

數據顯示，長島為紐約州的漁業中心，全州99%的商業捕撈漁船都在長島登陸，受到華人喜愛的蒙托克則為紐約州最大的商業漁港，打撈的魚的總重量排名為全國第51位。而為了更好推行本地飲食及海鮮文化，振興當地的水產養殖及海鮮捕撈產業，在康乃爾大學合作推廣海洋項目(Cornell Cooperative Extension Marine Program)等的策畫及協作下，紐約州政府推出了首條「長島海鮮美食之旅」。

據了解，這條美食之旅沿著長島南岸延伸，沿途設有20多個海鮮站點，包括大量選用當地食材的餐廳、咖啡館及海鮮市場。此外，美食之旅還包括幾個與海洋有關的景點，包括長島海事博物館(Long Island Maritime Museum)、蒙托克燈塔，以及貝岸附近的藍島牡蠣農場(Blue Island Oyster Farm)等。

目前，美食之旅網頁版已上線，手機應用程式預計將在未來數周，上架至蘋果App Store及Google Play商店。用戶可透過程式，找到享用當地海鮮大餐的餐廳、選購牡蠣品鑑套餐的店家、便捷外帶海鮮午餐的店鋪、或在當地魚店選購魚排等食材回家烹飪。此外，程式還整合了該區的遊覽景點及特色活動，助力遊客獲得完整的觀光體驗。

霍楚表示，長島海鮮美食之旅展示了當地的優質魚類及貝類，突出傑出的中小商家，並吸引更多遊客造訪這片迷人的地區。另一條正在規畫中的「長島北岸路線」，將從同樣受華人青睞的蠔灣鎮(Oyster Bay)延伸至格林波特(Greenport)，預計在未來數月內推出。

民眾可訪問官網查看更多詳情：https://longislandseafoodtrail.visitwidget.com/。