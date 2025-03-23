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紐約快樂聯盟成立 盼加強華社凝聚力

記者馬璿╱紐約報導
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紐約快樂聯盟22日在布碌崙舉行成立記者會，旨在創立具有正能量的社區平台，鼓勵青少年以義工形式培養領導力。(記者馬璿╱攝影)
紐約快樂聯盟22日在布碌崙舉行成立記者會，旨在創立具有正能量的社區平台，鼓勵青少年以義工形式培養領導力。(記者馬璿╱攝影)

紐約快樂聯盟(New York Happy Alliance)22日於布碌崙(布魯克林)舉行成立記者會，旨在創立具有正能量的社區平台，並鼓勵青少年透過義工活動回饋社區、培養領導力。

開幕記者會自下午1時於布碌崙8大道陽光日間活動中心舉行，邀請眾多民選官員與社區領袖參與。會長李麗娟表示，成立該組織的宗旨是希望透過音樂、舞蹈及藝術的交流傳遞快樂，以及鼓勵學子遠離電子產品，多參與義工活動為社區貢獻，加強華社凝聚力。

對於聯盟未來的規畫，她表示活動將以擴散正能量為目的，除了義工活動外，也將舉辦申請大學的講座，或是邀請專業人士開辦與心理健康有關的課程。此外李麗娟指出，聯盟成員來自不同背景的社區人士，都是長時間在社區參與義工活動的民眾，但目前組織沒有固定會址，有興趣民眾可待他們公開群組邀請後加入。

民選官員包含州眾議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧(Larry He)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、市議員參選人葉凌霞(Ling Ye)與民主黨領袖謝曉瓊(Joyce Xie)等人出席，而繁榮布碌崙協會、華人聯合會、前洋同鄉會等社區組織領袖也出席記者會。

布碌崙 眾議員 8大道

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