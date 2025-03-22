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紐約飲用水含鹽量30年翻三倍 恐百年內超標

記者范航瑜╱紐約報導
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市環保局21日發出警告，紐約市重要飲用水源之一的克羅登水庫系統含鹽量在過去30年間已翻三倍。(記者范航瑜╱攝影)
市環保局21日發出警告，紐約市重要飲用水源之一的克羅登水庫系統含鹽量在過去30年間已翻三倍。(記者范航瑜╱攝影)

市環保局(Department of Environmental Protection)21日發出警告，紐約市重要飲用水源之一的克羅登(Croton)水庫系統含鹽量在過去30年間已翻三倍，若此趨勢持續，預計本世紀末水質將超過可飲用標準。

市環保局表示，威徹斯特郡(Westchester)的克羅登水庫系統的氯化物含量自1987年至2019年持續上升，該系統供應全市10%的飲用水。專家認為，鹽分增加的主要原因包括道路融雪鹽、汙水處理廠排放及家用軟水系統。

環保局局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)表示，「研究顯示克羅登供水區鹽分升高趨勢顯著。作為全美最大市政供水系統，我們必須竭盡全力保護這一珍貴資源。」

今年2月中，不少華人在社媒平台小紅書上分享，自己喝到的水有股鹹味。新澤西水務公司隨後聲明表示，融雪撒鹽進入下水道系統，最終導致自來水含鹽，但公司保證水質仍在安全範圍內，然而這一情況仍引發華人社區的恐慌。2月17日，名為「PWS丨紐約淨水器安裝」的用戶在小紅書平台上表示，最近收到的淨水器訂單激增。

除了影響飲用水質，鹽分還會加速管道腐蝕，增加鉛汙染風險。環保局建議減少使用道路融雪鹽，改用環境友善的鹽水溶液，並升級汙水處理廠以減少排入水庫的氯化物含量。市清潔局(DSNY)表示，已逐步改用鹽水溶液預處理紐約市區道路，以減少對水質的影響。

去年，市府原計畫增加克羅登水系的取水量，修復長達85哩的德拉瓦引水道，該管道每日漏水3500萬加侖，修復費用達20億元。然而，由於去年夏季乾旱導致水庫水位驟降，工程被迫暫停，市府表示，修復計畫將於今年稍後恢復。

紐約市 華人 小紅書

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