皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區 的租房市場持續升溫，租戶也愈來愈吃不消。根據房地產公司M.N.S. Real Estate最新報告，2025年2月皇后區的統倉(Studio)、一房和兩房公寓的租金 均較去年同期上漲，平均漲幅接近5%，雖然法拉盛 租金仍為最低，但也有租客表示，常有房東頻繁漲租，也是苦不堪言。

報告顯示，皇后區整體租金在過去一年內上漲4.62%，從2024年2月的2800元增至2025年2月的2929元，而報告調查的11個社區租金皆有增長。其中，統倉公寓的平均租金上漲4.33%，從去年的2301元增至2401元，創下13個月來的新高，所有區域中，木邊(Woodside)和麥斯佩斯(Maspeth)的漲幅最大，單間公寓租金從去年的2256元躍升至2807元。

一房公寓租金則上漲4.7%，從去年的2703元增至2831元，而阿斯托里亞(Astoria)延續上月的趨勢，成為該類單位租金增幅最高的社區，一年內租金從2697元升至3133元。

而兩房單位的租金漲幅最高，達4.74%，從去年的3394元升至3555元。其中，雷哥公園(Rego Park)漲幅最為驚人，兩房公寓的租金從去年的3504元飆升至4119元。

不過，長島市仍然是皇后區租金最昂貴的地區，當地統倉公寓租金高達3543元、一房公寓為4046元，而兩房公寓更達6046元，遙遙領先其他社區。於此相對的是，艾姆赫斯特(Elmhurst)擁有最便宜的一房和兩房公寓，分別為2290元和2828元。

盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，租金為1712元，但上漲趨勢也很明顯。住在櫻花大道某公寓樓的張女士表示，過去一年內，她的房東已經兩度調漲租金，讓她感到負擔沉重，「我現在住公寓，一個月要1100元，加上水電費常常要1300元，我現在已經考慮不住公寓了。」