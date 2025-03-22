華康會頒社區感謝獎 7女性含2華裔

華康會日前為七名傑出女性頒發社區感謝獎。(記者胡聲橋╱攝影)

華人健康協會日前在布碌崙 (布魯克林)羊頭灣為七名傑出女性頒發社區感謝獎，肯定並感謝他們為社區做出的貢獻，這七位獲獎者中有兩名華裔 女性沈卉和李英，這也是華康會連續第三年頒發傑出女性社區感謝獎。

華康會會長陳麗娜當天向來自教育、醫療、社區服務和警界的七位傑出女性頒獎，陳麗娜說，女性在現代社會發揮著重要作用，她要向來自不同背景和職業的傑出女性致敬，「他們的辛勤工作塑造了社區並激勵了所有人」。

在七位獲獎者中，有兩位是華裔，其中一位是亞美醫師協會的運營長沈卉，沈卉感謝大家對她的肯定，她說該協會管理著1400多位亞裔 醫生，他們服務的都是弱勢群體，也是社區關注的焦點。亞美醫師協會公關部助理副總裁黃雪莉(Shirley Huang)稱讚沈卉不僅是亞美醫師協會的創辦者之一，也是這個協會的象徵。

黃雪莉說，在新冠疫情期間，亞美醫師協會從各個渠道募集了許多醫療器材和個人防護用具。作為亞美醫師協會主要負責人之一的沈卉親自到各醫院分發醫療物資，當時她一共跑了140多家醫院，挽救了很多人的生命。

另一名華裔獲獎者是李英，大家都親切叫她曉櫻老師。她早年學習歌劇，到美國深造，後來投身文化教育界，創辦了星湃文化，致力於文化藝術教育，尤其是兒童藝術教育。市議員莊文怡稱讚李英不僅是孩子的教師，也是家長和社區的輔導員。

另外四位獲獎者分別是American Voices Matter的創辦人Brenda Lee Ramos、Recreation in Brooklyn的副總裁Ronee Mattingly、布碌崙第15社區委員會的Theresa Scavo、Stalwarts Youth Corporation的創辦人和總裁Dimple Willabus以及市警61分局社區事務部警官Colleen Abbate。

莊文怡、州參議員陳學理幕僚長劉雅明、州眾議員寇頓(William Cloton)幕僚長賀立寧等人參加了這次頒獎活動。