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越劇名家尹桂芳逝世25周年 回顧展再現經典劇目

記者高雲兒╱紐約報導
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為紀念越劇尹派創始人尹桂芳大師逝世25周年，並緬懷她對越劇藝術的貢獻，紐約華美文化藝術中心聯合福建省芳華越劇院共同主辦「尹桂芳-越劇宗師回顧展」。(記者高雲兒╱攝影)
為紀念越劇尹派創始人尹桂芳大師逝世25周年，並緬懷她對越劇藝術的貢獻，紐約華美文化藝術中心聯合福建省芳華越劇院共同主辦「尹桂芳-越劇宗師回顧展」。(記者高雲兒╱攝影)

為紀念越劇尹派創始人尹桂芳大師逝世25周年，並緬懷她對越劇藝術的貢獻，紐約華美文化藝術中心聯合福建省芳華越劇院共同主辦的「尹桂芳-越劇宗師回顧展」，即日起至4月10日(周四)在法拉盛的「紐約華美藝術中心・藝廊」展出。

3月1日是尹桂芳的逝世紀念日，與她有著深厚友情的尹繼芳藉此倡議並促成此次展覽，她特別撰寫了前言，表達了對尹桂芳的無限敬仰與深深思念之情，並在其中寫道：「時值春風化雨、萬物生發的三月，我們懷著無限敬仰與深深思念之情相聚於此，共同緬懷-越劇一代宗師尹桂芳先生。她以畢生的心血澆灌著藝術之花，以赤子之心傳承文化薪火，其藝術成就與人格魅力跨越時空，至今仍如星辰般璀璨，指引著後輩前行。」

尹繼芳(左)感謝主辦方及各界支持，尤其是藝廊所有者賞潔民(右)。(記者高雲兒╱攝...
尹繼芳(左)感謝主辦方及各界支持，尤其是藝廊所有者賞潔民(右)。(記者高雲兒╱攝影)

此次展覽的珍貴資料包括尹桂芳在不同時期的舞台形象、生活照、以及她與弟子們的合影，記錄了尹桂芳大師在藝術傳承中的不懈努力與精神。此次展覽還特別放映了尹桂芳大師主演的經典劇目，通過影像再現她獨特的藝術魅力與舞台表現力，讓觀眾近距離感受她的藝術世界。福建省芳華越劇院也為本次展覽提供了大量珍貴的歷史資料和圖片，這些圖片詳細介紹了尹桂芳大師在越劇舞台上的輝煌成就，並將尹桂芳的藝術之路展示得淋漓盡致。

已經85歲高齡的尹繼芳表示，尹桂芳是越劇藝術的革新者與開拓者，創立了上海芳華越劇團，開創了獨特的尹派藝術風格，並將其藝術根基深植於福建，對南北戲曲文化的交流和融合起到了重要作用。尹繼芳感謝主辦方及各界支持，尤其是藝廊所有者賞潔民，並強調此次展覽不僅是藝術的回響，更是精神的接力，願尹桂芳的藝魂永遠薪火相傳。

越劇愛好者、文化藝術界人士及紐約的各界朋友齊聚一堂，重溫尹桂芳60年藝術生涯中的輝煌時刻。「尹桂芳-越劇宗師回顧展」展覽每天開放時間為上午10時至下午4時，地址為法拉盛41路132-35號。展覽免費。

影片鏈接：https://www.youtube.com/watch?v=ZwyWSbDn-jk

已經85歲高齡的尹繼芳表示，尹桂芳是越劇藝術的革新者與開拓者，創立了上海芳華越劇...
已經85歲高齡的尹繼芳表示，尹桂芳是越劇藝術的革新者與開拓者，創立了上海芳華越劇團，開創了獨特的尹派藝術風格。(記者高雲兒╱攝影)
「尹桂芳-越劇宗師回顧展」展覽每天開放時間為上午10時至下午4時，地址為法拉盛4...
「尹桂芳-越劇宗師回顧展」展覽每天開放時間為上午10時至下午4時，地址為法拉盛41路132-35號。展覽免費。(記者高雲兒╱攝影)

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