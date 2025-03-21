破壞華埠6祠寺 華男遊民獲釋：宗教「引人們走上錯誤道路」

華男遊民連毀華埠六祠寺，受審時稱宗教「引人們走上錯誤道路」。圖為遭到破壞的大乘寺(記者劉梓祁╱攝影)

一位華裔遊民近日在曼哈頓華埠 連續破壞多處祠寺，被捕後面臨仇恨犯罪 等指控，引發信眾及社區不滿，呼籲保護宗教自由；法庭文件顯示，嫌犯被捕隔日即獲法官批准「監督釋放」(Supervised Release)，且在受審時稱寺廟「引導人們走上錯誤的宗教道路」。

根據市警(NYPD)，華埠五分局在18日早上8時接報，指包厘街(Bowery)20號「黃大仙祠」發生刑事破壞案。警方到場後獲悉，一名與寺廟無關的男子闖入並破壞多件財物，隨後逮捕一名嫌疑人。

抓捕紀錄顯示，嫌犯名為歐陽泰宏(Taihong Ouyang，音譯)，現年49歲，無固定住所。警方在隨後的調查中，發現他與同日凌晨發生在華埠的多起宗教場所破壞案有關，地點涉及五分局和相鄰七分局轄區。

據曼哈頓地區檢察官辦公室，歐陽泰宏最早在當日凌晨12時20分，於愛烈治街(Eldridge St.)20號「普照寺」外，使用金屬物體砸碎玻璃櫥窗。他隨後於3時再次返回此地，繼續破壞其他窗戶。知情人表示，寺中置於窗邊的書架及兩盞外部燈具也被杆狀金屬破壞，共損失約4000元。

首起破壞約半小時後，歐陽泰宏在12時50分前往堅尼路(Canal St.)139號「大乘寺」，使用疑似棍狀物體砸碎該地窗戶。在約4時30分，他再次返回此地並進入建築，使用疑似金屬物體砸碎三樓的窗戶。據消息人士，損壞物品包括一扇玻璃門，總損失約1000元。

在1時10分，歐陽泰宏於派克街(Pike St.)15號「嵩德寺」外，使用滅火器砸碎立於門外的觀音雕塑，並將一尊較小的雕像摔到地面，導致其破裂，造成損失約為1萬元。十分鐘後，他又在東百老匯(East Broadway)48號「佛恩寺」，持棍棒砸碎正門玻璃，損失約為250元。

三小時後，歐陽泰宏於4時45分在顯利街(Henry St.)158號「觀音寺」外，使用棍棒破壞兩台監控攝像頭，造成逾250元損失。最後，在黃大仙祠外，他將一尊佛像投至窗戶，導致佛像和窗戶均被損壞，價值約1000元。

事後，市警仇恨犯罪調查組(Bias Incident Investigations Unit)也介入調查。根據法庭文件，歐陽泰宏在五分局接受審問時，宣稱被毀寺廟內的僧侶行為不當，向信徒收取過高費用，並「引導人們走上錯誤的宗教道路」。此外，他表示自己的意圖是「給這些寺廟一點教訓」。

在他破壞的六處地點中，有五個佛寺和一個道觀。曼哈頓地區檢察官以一項基於仇恨的入室盜竊、六項嚴重騷擾和八項基於仇恨的故意損害財物等罪名指控，其均不適用於設定保釋金額。19日，歐陽泰宏獲准於監督下釋放。