布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

位於布碌崙(布魯克林)86街2501號的遊民 所預定地近日再度成為焦點。原計畫翻修此地並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款 糾紛。商業房地產 融資公司已於2月20日向紐約州最高法院提出止贖訴訟，指控開發商未能履行商業抵押貸款義務導致違約，並希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。目前，開發商已聘請法律團隊應對訴訟，並向市樓宇局提出管線工程許可申請，但遭到駁回。

根據房地產融資公司「Columbia Capital II Inc」提交的訴訟文件，該貸款公司正尋求法院批准對房產進行止贖拍賣，以收回未償還的貸款。截至今年1月底，累積欠款已達386萬元，共產生每日2333元的利息。如果拍賣所得不足，開發商恐需額外支付差額。此外，該訴訟不僅針對開發商，還涉及市環境控制委員會(City of New York Environmental Control Board)及市財政局(DOF)，指出該案可能牽涉稅務或市府監管問題。

根據市樓宇局資料顯示，在上月拆除許可到期之際，開發商仍向市樓宇局申請機械系統工程、架設人行道鷹架以及水管管線動工許可，但目前僅管線動工許可遭拒。若開發商無法解決財務問題並重新申請相關許可，該地產可能進入法拍程序，並由新買家接手。

該地原規畫興建一座可容納150名單身無家者的遊民所，但自2024年初起，因開發商未與當地居民協商即動工，引發大規模抗議。居民自2024年7月起發起長期抗爭，至今已持續近250天。而該地點的拆除許可已於今年2月5日到期，根據市樓宇局最新資料，開發商未提交續約申請，目前無法進行任何施工。若開發商強行動工，將面臨每日6000元起的罰款。