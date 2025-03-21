皇后區-布碌崙建輕軌計畫 27日說明會

大都會運輸署(MTA)將於近期舉行一系列市民大會，介紹在皇后區及布碌崙(布魯克林)之間建設輕軌的計畫。(取自MTA instagram)

大都會運輸署(MTA )將於近期舉行一系列市民大會，介紹在皇后區 及布碌崙 (布魯克林)之間建設輕軌的計畫，並收集公眾意見，首場說明會將於本月27日(周四)在皇后區公共圖書館瑞吉屋(Ridgewood)分館舉辦。

這項名為跨區快線(Interborough Express)的計畫，預計在一條使用率偏低的貨運鐵路上，建設連接皇后區傑克森高地(Jackson Heights)與布碌崙(布魯克林)紅鉤區(Red Hook)的輕軌線，全長14哩，使得居住在皇后區及布碌崙的居民通勤時不用再繞行曼哈頓。

MTA官員宣布，將於今年春季期間，舉辦一系列對公眾開放的說明會，提升對於這項輕軌計畫的認識。說明會將包括一場簡短的介紹會，並展示一系列的項目展板。同時，MTA代表也將在現場回答問題，並收集公眾的意見。

MTA建築和發展主席斯普林格(Jamie Torres-Springer)表示，跨區快線將為皇后區和布碌崙居民帶來他們應得的快捷、可靠且頻繁的公共交通服務，將改變紐約市這兩個最大行政區的出行方式，「我們迫不及待地想與將受益於該項目的紐約市民分享我們的構想」。

不過，事實上，跨區快線的資金迄今並沒有到位。在去年公布的2025至2029年資本預算中，MTA曾要求684億元注資，其中包括用於跨區快線初步環境評估和工程設計的27億5000萬元。這項要求在去年底遭到州議會否決，原因是在資本預算中，約330億元缺乏明確的資金來源。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在今年1月公布的州預算提案中，也未為MTA提供資金解決方案。在資金問題得到解決並且資本計畫獲批之前，跨區快線的初步建設將無法啟動。

跨區快線的首場說明會將於27日，在皇后區公共圖書館瑞吉屋(Ridgewood)分館舉辦，時間為下午6時至8時。更多場次的MTA跨區快線市民大會，請至MTA社媒官網instagram.com/mta/p/DHUBKAbu1LW/查看。