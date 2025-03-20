國會眾議員高德曼日落公園華社辦公室 27日上路

國會眾議員高德曼日落公園華社設立流動辦公室。(高德曼辦公室提供)

選區包括曼哈頓華埠和布碌崙 (布魯克林)日落公園 華社的國會眾議員 高德曼(Daniel Goldman)在日落公園開設流動辦公室(mobile office)，為社區居民服務。該流動辦公室設在松柏之家日落公園社區服務中心。本月27日，這間流動辦公室將首次對外辦公。

據介紹，國會眾議員高德曼一直在布碌崙工業城(Industry City)有一間選區辦公室。為了更好地服務日落公園的多族裔居民，尤其是華裔居民，才決定在日落公園華人聚居區增設一間流動辦公室。

松柏之家總裁兼執行長陳偉儀介紹，該流動辦公室為紐約第十國會選區的居民服務，內容包括與聯邦機構聯繫，解決居民解決眾多實際問題，包括社會保障、稅務、政府住房、移民問題、藍白卡問題、美國護照辦理等，該辦公室還幫助安排白宮遊覽，挑選旗幟，接受國會表彰，以及申請聯邦經費等。

陳偉儀舉例說，如果8大道居民盼望親人火速從國內趕來、遇到聯邦稅務方面的問題、急需醫療保險，就可以到高德曼議員的這間流動辦公室求助，到時會有專業人員在現場為居民提供幫助。

國會眾議員高德曼日落公園流動辦公室的開放時間是每個月的最後一個周四，開放時間是從此那個中午12時到下午4時。該辦公室的第一次開放時間為本月27日。