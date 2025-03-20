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川普政府令MTA月底前擬案提升地鐵安全 否則拒撥款

記者曹馨元／紐約報導
聯邦運輸部長致信大都會運輸署(MTA)，要求該機構在本月內擬寫一份計畫，詳述如何提高運輸系統的安全性，否則將拒絕向MTA提供聯邦經費。(記者曹馨元╱攝影)
聯邦運輸部長致信大都會運輸署(MTA)，要求該機構在本月內擬寫一份計畫，詳述如何提高運輸系統的安全性，否則將拒絕向MTA提供聯邦經費。(記者曹馨元╱攝影)

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)近日致信大都會運輸署(MTA)，要求該機構在本月擬寫一份計畫，詳述如何提高運輸系統的安全性，包括打擊犯罪、遏止逃票行為等，否則將拒絕向MTA提供聯邦經費。

達菲在信中表示，地鐵系統內的犯罪高發已經讓民眾及MTA員工感到不安；他指出，絕大多數紐約市民仰賴大眾運輸系統通勤，他們「需要感到安全，並在沒有犯罪的安全環境中出行」，而操作系統的MTA員工也需要有確保安全的工作環境，才能提供良好服務。

根據達菲的要求，MTA需在3月31日前提供一份清單，羅列地鐵系統內犯罪數據、減少犯罪的計畫、如何處理針對工作人員的暴力事件、打擊逃票、以及減少「地鐵衝浪」等危險事件，否則將可能面臨聯邦經費遭扣留等強制行為。同時，達菲也將地鐵犯罪與紐約市精神健康危機聯繫在一起，「市民已公開表示，他們支持擴大對於精神疾病者的照護」。

在2020年至2024年期間，MTA共獲得聯邦政府130億元的經費。然而，該機構在下個五年的建設計畫中，仍面臨高達330億元的資金缺口，而這筆空缺並不將聯邦政府預留的140億元資金計算在內；與此同時，MTA原本希望能從中籌得空缺資金的堵車費計畫也遭川普政府叫停。

達菲要求MTA提供的部分資料，尤其是犯罪數據等，都是網路上可以找到的公開資料。MTA政策與對外關係主任麥卡錫(John McCarthy)表示，該機構很樂意與紐約市警(NYPD)討論如何確保地鐵系統的安全。

麥卡錫也指出，數據顯示，紐約公交系統中的犯罪率正在穩步下降，「而2025年迄今為止，每日在地鐵系統內發生的重大犯罪案件都比疫情前任何一年都少」；而根據數據，地鐵逃票率在疫情期間大幅上漲後，也於疫情後下降了25%。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的發言人斯摩爾(Avi Small)表示，霍楚一直將公共安全視作首要任務，並於去年向地鐵系統增派1000餘名安保人員；「我們一直樂於與聯邦政府合作，為紐約的重點項目提供資金」。

MTA 地鐵 疫情

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