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72分局突襲日落公園華人非法賭檔 逮3人

記者胡聲橋／紐約報導
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市警72分局日落公園搗毀一家華人非法賭檔，三華人遭逮和控罪。(72分局X平台)
市警72分局日落公園搗毀一家華人非法賭檔，三華人遭逮和控罪。(72分局X平台)

市警72分局近日突襲了一家位於布碌崙(布魯克林)日落公園華人非法賭檔，逮捕了三名華人，這三名華人被指控犯有持有賭博用具罪(Possession of Gambling Devices)和二級推廣賭博罪(Promoting Gambling 2nd Degree)。

根據市警局，市警72分局警員12日在日落公園57街交6大道附近搗毀了一家華人非法賭檔，逮捕了三名華人，這三名華人分別是60歲的華婦葉雨(Yu Ye，音譯，下同)；58歲的華男林學望(Xuewang Lin)和51歲的華男葉大威(Dawei Ye)。根據警方公布的照片，警方在現場沒收了大量現金、鑰匙和一隻黑色提包，還有八個疑為老虎機內置裝置的扁平塑料盒。

72分局在X平台稱讚了陳(Chen)姓及呂(Lui)姓兩名警員，讚揚他們在突襲非法賭檔的行動中出色完成了任務。警方還說，像這一類沒有牌照的賭博場所滋生了許多非法活動，並為這些非法活動提供安全庇護所。社區不應該容忍這些非法賭檔。

地下賭檔是華社的一個頑疾，賭檔糾紛引發的打架鬥毆、搶劫甚至槍擊案時有發生。2021年2月發生的布碌崙7大道鄭勇被殺案，就是華人地下賭檔遭搶劫引發的，此案還造成其他數名華人被刀捅傷。去年12月，法拉盛發生一起槍擊案，造成兩名華人中傷，其中一人重傷，這一案件就發生在一間非法賭檔。去年8月，曼哈頓華埠發生一起槍擊案，兩名警員遭槍手射擊受傷，警方當時懷疑此案與搶劫非法賭檔有關。

華人 槍擊 日落公園

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