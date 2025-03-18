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皇后區夜市 蟬聯全美最佳城市美食節

記者高雲兒╱紐約報導
再次榮膺「今日美國」評選「美國最佳城市美食節」第一名的皇后區夜市，4月將迎來第十季。(本報檔案照)
再次榮膺「今日美國」評選「美國最佳城市美食節」第一名的皇后區夜市，4月將迎來第十季。(本報檔案照)

皇后區夜市將4月將迎來第十季，並且再次榮膺「今日美國」(USA Today)評選的「美國最佳城市美食節」第一名，這是該活動連續第二年獲得此殊榮；皇后區夜市成功擊敗眾多等19個知名美食節，成為全美最受歡迎的城市美食盛事之一，讓創辦人備感榮幸。

自2015年開辦以來，皇后區夜市已吸引超過300萬遊客，成為紐約市文化和美食的重要地標。除了今日美國的評選，過去十年，皇后區夜市多次榮獲「紐約時報」、「紐約雜誌」等權威媒體的高度評價，被譽為「最實惠美食」、「最佳戶外用餐地」等，並被「金融時報」列為「世界最偉大的美食市場」之一。

為了慶祝十周年，皇后區夜市將繼續保持其獨特的價格政策，食物價格最高不超過六元。皇后區夜市創辦人王榮光(John Wang)表示：「當我們開始的時候，沒想到夜市能走到今天，尤其是在經歷超過30%通貨膨脹後，仍能維持如此實惠的價格。」

今年的夜市將繼續為遊客呈現來自世界各地的美食，包括南方奶酪條、緬甸泡塔、土耳其戈茲雷梅、阿根廷香腸、秘魯生魚片、菲律賓煎餅、烏克蘭餡餅等各種風味。除了豐富的美食，活動現場還將有藝術品和手工藝品攤位，出售復古服飾、手工蠟燭、攝影作品、陶藝、珠寶等商品。

和往年一樣，夜市今年將出售有限數量的特別預覽票。4月12日和19日的兩場預覽活動，票價為五元，需提前購買，12歲以下兒童免費。如果現場有剩餘票，票價將為八元。所有門票淨收入的至少20%將捐贈給慈善事業。更多信息查看queensnightmarket.com。

皇后區 阿根廷 緬甸

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