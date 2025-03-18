聚焦移工 台灣紀錄片暌違5年再入選First Look影展

導演蘇育賢指「公園」無意為移工群體聲張權益，只是希望真實呈現在台移工群體的生活現貌。(記者曹馨元╱攝影)

聚焦台灣移民 工人群體的紀錄片「公園」(Taman-Taman/Park)入選第14屆「首先看影展」(First Look Festival)，是繼2020年「灼人祕密」之後，暌違五年再度有台灣電影入選；導演蘇育賢表示，他無意通過紀錄片為移工群體聲張權益，而是真實呈現在台移工群體的生活現貌。

「公園」由公視出品，紀錄兩位印尼 詩人相約在夜裡的台南公園會面，各自將白天在這座公園裡，與印尼同胞們的相遇、相處等所見所聞所感，譜成詩歌，發想成計畫，於夜裡吟唱、想像、行動。蘇育賢坦言，兩位主角的對話大多都經過編排，但均基於事實啟發，「虛構是沒有被啟動的現實」。

蘇育賢1982年出生於台南，作品以錄像裝置為主，「公園」是他第三部以移工為主角的紀錄片作品。蘇育賢表示，自己小時候就常去台南公園，也注意到周末時，常有移工在公園聚會、休閒。在他看來，移工們平日都在自己孤立的現實裡生活，周末則會一齊相聚度過一段時間，這樣的聚散型態與製作班底拍攝影片「本身就很相似」；而台南公園內小徑交錯、沒有一條規定的路線，也是多線性敘事最好的發生場域。

因其三部紀錄片都聚焦移工群體，蘇育賢也認為，自己沒有辦法避免「消費」移工的事實。他談到，片中的移工在和他打招呼時，不會說謝謝導演，而是說「謝謝老闆」。蘇育賢表示，對移工而言，他們雙方的關係就是雇傭關係；在如此既定事實下，蘇育賢無意越過雇傭關係、站在道德至高點上評判移工問題，「我沒有想要改變現實，而是重新理解現實」。

除入選「首先看影展」外，「公園」也入圍了台北電影節最佳紀錄片，並在台灣國際紀錄片影展取得三個獎項；同時，蘇育賢也攜片前往阿姆斯特丹國際紀錄片影展，並成為第一個在此展獲得獎項的台灣影片。