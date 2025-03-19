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新書甫上市 藝術家王大宙在紐約一格畫廊開展

記者鄭怡嫣／紐約報導
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「密碼：王大宙教學示範作品交流展」日前在紐約一格畫廊開展。(王大宙提供)
「密碼：王大宙教學示範作品交流展」日前在紐約一格畫廊開展。(王大宙提供)

「密碼：王大宙教學示範作品交流展」日前在紐約一格畫廊(Eglance  Gallery)開展，並將展出至本月30日。該展覽由李津担任策展人，展示藝術家及設計師王大宙在美國高校的16件藝術教學示範作品。

王大宙是知名藝術家及設計師，為上海華東師範大學設計學院首任院長，1985年自上海來美深造，先後獲紐約州立大學奧本尼分校美術碩士學位和普瑞特藝術學院工業設計碩士學位。他曾為迪士尼、MTV 、雅詩蘭黛等國際知名品牌主持設計產品，並在上海美術館等舉辦生物藝術系列展，部分作品並被哈佛、耶魯等名校收藏。

「密碼：王大宙教學示範作品交流展」由李津担任策展人，展示王大宙在美國高校的16件藝術教學示範作品，展示了他使用自己研究的「時間法」方式推進課堂教學，在人體冩生練習上所呈現的不同藝術效果，作品既顯示作者作為設計師、於設計專業之外的冩實功力，也被認爲對其它門類的藝術創作不無啟迪意義。

此外，王大宙的新書「無問西東：我的藝術設計之旅」也在近期出版，介紹他在文化大革命、改革開放及旅美時期的藝術生涯。

該展覽展期兩周，將持續至30日(周日)結束，展覽開放時間爲每日上午11時至下午6時。一格畫廊地址：133-47 41st Ave, Flushing, NY 11355，紐約一格文創書店內。

「密碼：王大宙教學示範作品交流展」日前在紐約一格畫廊開展。(王大宙提供)
「密碼：王大宙教學示範作品交流展」日前在紐約一格畫廊開展。(王大宙提供)

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