滿足長者需求 台灣會館新增手機教學、氣功等課程

台灣會館老人中心會長向本月18位壽星發放餅卡。(記者尤昱程／攝影)

台灣會館老人中心 舉辦3月壽星慶祝會，長者齊聚一堂，共同歡慶生日。會長陳奕明表示，為提升中心的吸引力並提供更多元的學習機會，近期新增了四門課程，包括手機課、養生氣功、瑜伽及毛巾操，以滿足長者的需求。

陳奕明提到，許多長者對智慧型手機操作不熟悉，經常需要向子女求助，因此開設了兩堂手機課，吸引約40名長者報名學習基本操作，如通訊錄編輯與應用程式使用。瑜伽課程則因應外界普遍需求而開設，氣功則為重新引進的養生課程。至於毛巾操，則是由於原有的排舞班人數減少，因此調整為毛巾操，目前已有約15名學員參與。

此外，台灣會館理事長蘇春槐亦是本月壽星，他分享自己自55年前來到紐約後，見證了台灣會館長期作為海外台灣人的重要聚會場所。他強調，台灣會館運作完全依靠鄉親捐助，未接受政府資金，長年來致力於提供服務與凝聚社群。

談及法拉盛 的變遷，蘇春槐指出，早期該區以韓國移民 為主，環境較為單純，後來隨著移民人口增加，特別是福州人移入，使得社區組成變得更加多元。部分長者認為，如今法拉盛的環境較為嘈雜，特別是街邊攤販增加，使得市容較為混亂。

85歲的壽星李女士表示，當初移居美國是為了陪伴子女就學，平日主要負責家務與料理，生活較為單調，社交圈也侷限於家人之間。自從加入老人中心後，她開始參與各類活動，結交了許多朋友，生活變得更加豐富充實。