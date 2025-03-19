葉凌霞選38區市議員 紐約海南鄉親力挺

第38選區市議員參選人葉凌霞拜票美國海南總商會和紐約海南會所。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)第38選區市議員參選人葉凌霞近日拜票美國海南總商會和紐約海南會所。眾海南鄉親當天踴躍為葉凌霞聯署簽名，並承諾讓身邊親朋好友積極投票 。

紐約海南會所會長陳在福歡迎葉凌霞到訪，他說葉服務華社已有十年，了解華社需求，呼籲大家踴躍支持葉凌霞並投票

美國海南總商會會長謝自力說，葉凌霞是紐約華人 中的傑出人物，多年來一直服務華人，因此該會全力支持她參選，也希望大家在6月24日初選時為她投票。他還希望海南總商會和紐約海南會所成為支持華人參政的好平台，不斷把華人送進議會。

葉凌霞表示，她14歲來美後一直住在布碌崙日落公園 ，眼看當地華社一步步繁榮。她這次出來參選，願為社區謀福祉，將社區建設得更好，讓這裡成為華人世代繁衍的一個好地方。葉凌霞說，38選區華人比率為30%多，力量不可小覷，她也會發動其他族裔的選民為她投票。她承諾將努力反映社區心聲，為社區服務。

謝小松、趙鏡源、盧存鈞、李宏香、馮少波等也發言表示，葉凌霞做過多位議員助理，瞭解日落公園和華社，而當地有超過30%的華人，只要大家團結一致，就能把她選上去，讓市議會再多一位華人。