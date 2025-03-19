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大紐約台大專校聯會5月4日歌唱賽 冠軍有500元獎金

記者尤昱程／紐約報導
林映君表示，這次比賽不只是競技，更是讓校友們透過音樂聯繫情感、共享歡樂的機會。(記者尤昱程／攝影)
林映君表示，這次比賽不只是競技，更是讓校友們透過音樂聯繫情感、共享歡樂的機會。(記者尤昱程／攝影)

大紐約區台灣大專院校校友會聯合會(校聯會)日前於法拉盛舉辦記者會，宣布將於5月4日(周日)下午1時在紐約僑教中心舉辦卡拉OK比賽，邀請校聯會內14所大學的校友參與，以音樂交流、促進聯誼。

校聯會會長林映君表示，這場比賽距離上次舉辦已將近20年，期望透過這次活動讓各校友會的成員在輕鬆氛圍下增進交流。比賽將分為兩輪，第一輪結束後選出十名選手晉級，所有晉級者皆可獲得獎杯，第二輪則決選前三名，冠軍可獲得500元獎金，亞軍與季軍分別可獲得300元及200元，並頒發獎盃。此外，活動還特別設立最佳人氣獎，鼓勵更多人參與。

主辦方介紹，比賽僅限個人參賽，每位選手需演唱兩首歌曲，並由各校友會推薦選手參加。為確保公平競爭，音樂系背景的選手不得參賽，且過去曾在比賽中獲獎的專業級選手亦不具參賽資格。本次比賽將由彭志清、蕭碧珠、陳主任、王惠津等人擔任評審，負責評分與選拔。

林映君表示，這次比賽除了提供校友聯誼機會，也希望讓年輕一代參與，因此計畫邀請大紐約區台灣學生聯合會一同協辦，讓台灣的留學生能夠更融入當地校友圈。她也提到，隨著時代變遷，現今校友的歌唱水準提升，希望這場比賽能夠兼具娛樂性與競爭性。

比賽將於下午5月4日(周日)下午1時至4時於僑教中心舉辦，當天上午11時30分至12時開放試音，場地最多可容納150人，觀眾入場將採先到先得原則。報名截止日期為4月15日，由各校友會會長負責統一報名，如有相關問題，可聯繫校聯會董事長洪國治，電話(718)224-0008。

法拉盛 留學生

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