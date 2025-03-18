郵件投遞被粘住 市警72分局：郵筒盜案增

市警72分局提醒居民當心郵件在郵筒被盜。(本報檔案圖)

轄區包括布碌崙 (布魯克林)日落公園 的市警72分局17日稱，近期郵件盜竊和支票遭篡改的案件呈上升趨勢，該分局提醒當地居民多查看自己住家的郵箱，尤其在街頭郵筒投遞郵件時，要注意郵筒是否安全可靠，防止郵件和信件被竊。

市警72分局表示，竊賊如今常以街邊郵筒為目標，竊取支票和其他文件。郵政 局近日在一次檢查中，在溫莎街(Windsor Place)交展望公園西路(Prospect Park W)一個街頭郵筒的投遞口內側發現了粘性物質，居民正常將郵件通過投遞口投入郵筒時，郵件會在投遞口被粘住，竊賊就可以輕而易舉地從郵筒偷走郵件。郵政局檢查人員已將此案通告給有關部門。

與此同時，一位家住西班森賀18大道交79街附近、網名為「Ran Lee」的居民16日在社群媒體發帖提醒，「將信件投入77街交19大道處的郵筒時請小心」，這位居民說，「我今天早上去投信，發現有人在投遞口上放了黏性物質。一封給環保局(DEP)付帳單的信粘在投遞口上。我把這封信拿出來后又投了進去。顯然有人仍在從郵筒偷信。要格外小心！」

在跟帖中，有人說現在已經根本不用街頭郵箱，如果要寄重要信件，會直接到郵局，交給工作人員或者寄快遞。還有人說，如果寄的是支票，一旦支票被盜，竊賊不僅可以修改支票，還可以獲取受害者的銀行帳號和路由號碼(routing number)，後患無窮。還有人說，應該多查看自己住家的郵箱，最好在郵遞員將郵件放入郵箱後，盡快把郵件取走，以防失竊。