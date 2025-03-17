紐約大都會區人口回升 近疫前水準 布碌崙、皇后區移民最多

聯邦人口普查局最新報告顯示，在疫情期間大幅減少後，紐約大都會區人口回升，現已接近疫情前水準。(記者范航瑜╱攝影)

聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)最新報告顯示，在疫情 期間經歷人口流失後，紐約大都會 區近兩年人口持續回升，目前已接近疫情前水準。市長亞當斯(Eric Adams)發表聲明慶祝紐約市 人口持續增長，稱「紐約市回來了」。

新冠疫情曾導致大量紐約市居民遷離，部分搬往州內其他地區，部分則移居外州。人口普查局將紐約—新澤西大都會區列為疫情初期人口減少最嚴重的區域之一。

然而，最新數據顯示這一趨勢已逆轉，大都會地區人口在2023年7月至2024年7月間增加21萬3403人，幾乎恢復至了疫情前規模。截至2024年夏季，該地區人口約1990萬，接近2020年3月的2000萬人。

2023年至2024年間，紐約市人口增加8萬7000人，接近850萬。五大區人口均增長，曼哈頓增幅最大，達1.7%。布碌崙(布魯克林)所在的國王郡(Kings County)仍是全美十大人口最多的郡，截至7月約有260萬人，其次為皇后區、曼哈頓、布朗士與史泰登島。

疫情期間，逾27萬人曾搬離紐約大都會區，形成「國內遷徙」潮，造成紐約市辦公樓空置現象嚴重。人口普查局首席人口學家威爾德(Kristie Wilder)指出，這一趨勢現已趨緩，海外移民數量持續回升。布碌崙與皇后區流入最多移民。

「疫情期間，國際遷徙因各種限制而驟減，如今已逐步恢復，雖然增幅超出預期，但我們早已預料國際遷徙將回到疫情前水準，」威爾德表示。 而這一增長趨勢也與全美一致。2023至2024年間，全國都會區人口增長近320萬，城市人口增速超過鄉村地區。

市長亞當斯發表聲明，慶祝紐約市人口連續兩年增長，並稱就業回暖和犯罪率下降是重要原因。「數字不會說謊。我們城市最美好的日子還在前方。紐約市已經擺脫疫情最黑暗的時期，正邁向更光明的未來。」