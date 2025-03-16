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台灣女力文化之夜 籲性別平權

記者許君達╱紐約報導
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在「台灣女力展」場地中，工作人員向來賓介紹台灣自1980年代以來的性別平等推動歷程。(記者許君達╱攝影)
在「台灣女力展」場地中，工作人員向來賓介紹台灣自1980年代以來的性別平等推動歷程。(記者許君達╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處近日舉辦「台灣女力文化之夜」暨「台灣女力展」，呼應聯合國第69屆婦女地位委員會的主題，並向世界及友邦展示台灣在性別平等議題上的成就。前總統蔡英文也在活動期間，通過視訊發布「國家報告」，介紹台灣近30年來推動性別平等的經驗。

經文處處長李志強介紹，台灣立法院現有超過40%的委員為女性，前任總統與現任副總統也均為女性，根據聯合國開發計畫署(UNDP)及經濟合作發展組織(OECD)的性別平等標準，台灣名列亞洲第一、全球第六。

作為台灣歷史上首位女性領導人，蔡英文表示，人人生而平等的理念是確保性別平等的基石，而國家針對女性的教育戰略是讓台灣女性精英人才輩出的重要措施。目前，在政治和軍事等傳統上被認為應由男性主導的領域，愈來愈多的台灣女性出現在關鍵職位上。

蔡英文還介紹了台灣在推動全社會性別平等的努力目標，包括男女同工同酬、建設性別友好且反歧視的職場環境等。此外，她還強調了台灣的社會保障制度對於性平的意義，因為良好的社會安全網有助於將女性從持家的壓力中解放出來，在社會中釋放更多能量。

當日到場參加活動的賓客超過200人，友邦代表史瓦帝尼副總理札杜莉(Thulisile Dladla)、台灣運動外交無任所大使劉柏君及美國前任國務院全球婦女議題無任所大使柯莉(Kelley Currie)等，也發表演講肯定台灣在國內性平發展和國際合作方面的貢獻。

在致詞結束後，身為鋼琴藝術家的台灣白鷺鷥文教基金會董事長盧佳慧獻上鋼琴曲「向暘」及「蝴蝶蘭」，以詮釋「柔韌領導」之主題意涵。經文處內當日還舉辦靜態展覽，向賓客展示1980年代以來台灣性別平等發展歷程。

駐紐約台北經濟文化辦事處近期舉辦「台灣女力文化之夜」活動，呼應聯合國婦女地位委員...
駐紐約台北經濟文化辦事處近期舉辦「台灣女力文化之夜」活動，呼應聯合國婦女地位委員會的主題。(記者許君達╱攝影)
前總統蔡英文通過視訊介紹台灣的性別平等之路及成就。(記者許君達╱攝影)
前總統蔡英文通過視訊介紹台灣的性別平等之路及成就。(記者許君達╱攝影)
當晚活動中，大量台灣旅美傑出女性代表以及友邦使節等人士到場支持。(記者許君達╱攝...
當晚活動中，大量台灣旅美傑出女性代表以及友邦使節等人士到場支持。(記者許君達╱攝影)

蔡英文 聯合國 國務院

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