台灣女力文化之夜 籲性別平權

在「台灣女力展」場地中，工作人員向來賓介紹台灣自1980年代以來的性別平等推動歷程。(記者許君達╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處近日舉辦「台灣女力文化之夜」暨「台灣女力展」，呼應聯合國 第69屆婦女地位委員會的主題，並向世界及友邦展示台灣在性別平等議題上的成就。前總統蔡英文 也在活動期間，通過視訊發布「國家報告」，介紹台灣近30年來推動性別平等的經驗。

經文處處長李志強介紹，台灣立法院現有超過40%的委員為女性，前任總統與現任副總統也均為女性，根據聯合國開發計畫署(UNDP)及經濟合作發展組織(OECD)的性別平等標準，台灣名列亞洲第一、全球第六。

作為台灣歷史上首位女性領導人，蔡英文表示，人人生而平等的理念是確保性別平等的基石，而國家針對女性的教育戰略是讓台灣女性精英人才輩出的重要措施。目前，在政治和軍事等傳統上被認為應由男性主導的領域，愈來愈多的台灣女性出現在關鍵職位上。

蔡英文還介紹了台灣在推動全社會性別平等的努力目標，包括男女同工同酬、建設性別友好且反歧視的職場環境等。此外，她還強調了台灣的社會保障制度對於性平的意義，因為良好的社會安全網有助於將女性從持家的壓力中解放出來，在社會中釋放更多能量。

當日到場參加活動的賓客超過200人，友邦代表史瓦帝尼副總理札杜莉(Thulisile Dladla)、台灣運動外交無任所大使劉柏君及美國前任國務院 全球婦女議題無任所大使柯莉(Kelley Currie)等，也發表演講肯定台灣在國內性平發展和國際合作方面的貢獻。