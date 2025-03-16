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LiveOnNY捐血活動 百人踴躍響應

記者高雲兒╱紐約報導
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捐血活動吸引了超過100名民眾踴躍參與，他們以實際行動支持捐血事業，為有需要的病患提供生命之源。(記者高雲兒╱攝影)
捐血活動吸引了超過100名民眾踴躍參與，他們以實際行動支持捐血事業，為有需要的病患提供生命之源。(記者高雲兒╱攝影)

由器官捐贈機構LiveOnNY主辦的捐血活動與資源博覽會，近日在紐約法拉盛舉行。活動吸引了超過100名民眾踴躍參與，他們以實際行動支持捐血事業，為有需要的病患提供生命之源。

活動當天，許多民眾在現場踴躍參與捐血。華裔民眾張先生表示，自己長期關注社區公益活動，這次特意前來捐血，希望能幫助到有需要的病患，他也鼓勵親友們一起參與，讓更多人了解捐血的重要性。

根據紐約血液中心數據，紐約市平均每兩秒就有一人需要輸血，而冬季與特殊時期，血庫存量往往緊張，本次活動不僅有助於補充血庫儲備，更進一步提高社區對捐血的關注與參與度；LiveOnNY代表邊令晶感謝社區民眾的積極參與，也希望未來能有更多人加入捐血行列，確保醫療系統的穩定運作。

本次活動也獲得多位社區領袖的關注與支持，州參議員劉醇逸到場表示，長期以來積極參與捐血活動，並希望透過這類公益活動提高社區對捐血的認識，未來希望能鼓勵更多人加入，為社區做出貢獻。

除了捐血活動外，本次資源博覽會也為民眾提供了廣泛的健康與市府服務資訊。參展機構包括紐約市移民辦公室、人權辦公室、市交通局、消防局、皇后區檢察官辦公室、紐約市長老醫院、王嘉廉社區醫療中心、百人會、亞美醫師協會、韓美家庭支持中心(Korean American Family Service Center)、富康醫療、紐約移民記事網、必達白安律師事務所及凱悅嘉軒酒店等。

由器官捐贈機構LiveOnNY主辦的捐血活動與資源博覽會，近日在法拉盛舉行。(記...
由器官捐贈機構LiveOnNY主辦的捐血活動與資源博覽會，近日在法拉盛舉行。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 移民 法拉盛

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