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北美中國書法家協會 辦19周年會員展

記者高雲兒╱紐約報導
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邱辛曄以草書形式呈現詩人、藝術家嚴力的詩句。(主辦方提供)
邱辛曄以草書形式呈現詩人、藝術家嚴力的詩句。(主辦方提供)

北美中國書法家協會日前在法拉盛市政廳舉辦「書卷風流」19周年會員作品展，本次展覽共展出80多幅書法及國畫作品，內容涵蓋中國古典詩詞及現代詩歌的書法創作，展現了不同風格的書法藝術實踐。

北美書協成立19年來，致力於推廣中國書法藝術，促進書法愛好者的交流與學習。協會曾舉辦多次書法展覽，包括兩屆國際書法大展，匯聚全球書法作品，並出版多部書籍，被圖書館收藏。此外，協會與法拉盛圖書館合作，連續舉辦了11期「走進古典」文化系列講座，每期10場，涵蓋中華文化多個主題，成為紐約華人社區的重要文化活動之一。

本次展覽的作品涵蓋不同書體與藝術風格，包括以古典詩詞為主題的書法作品，以及現代詩歌的書法呈現。其中，北美書協會長沈新德書寫了藝術家金健康的「金句」，協會理事邱辛曄則以草書形式呈現詩人、藝術家嚴力的詩句，「大自然用風、水和時間，寫出了石頭上所有的詩」，這些作品結合了書法藝術與文學創作，反映了當代書法的多元表達方式。

展覽開幕式上，沈新德、邱辛曄、書法家俞爾科、法拉盛圖書館副館長、協會理事賞潔民、金健康等嘉賓分別致辭。沈新德表示，希望書協會員在傳統書法基礎上拓展思路，探索現代藝術元素，以推動書法藝術的創新發展。活動現場，賞潔民向協會捐贈1000元，用於支持書法創作。

北美中國書法家協會日前在法拉盛市政廳舉辦「書卷風流」19周年會員作品展。(主辦方...
北美中國書法家協會日前在法拉盛市政廳舉辦「書卷風流」19周年會員作品展。(主辦方提供)
本次展覽共展出80餘幅書法及國畫作品，內容涵蓋中國古典詩詞及現代詩歌的書法創作，...
本次展覽共展出80餘幅書法及國畫作品，內容涵蓋中國古典詩詞及現代詩歌的書法創作，展現了不同風格的書法藝術實踐。(主辦方提供)

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