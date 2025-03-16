我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

布碌崙可負擔住宅改建遊民所 華人連署抗議

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
當天共和黨市長候選人史里華、第43選區州眾議員鄭永佳、第46選區市議員參選人Dimple Willabus等人到場。(記者馬璿╱攝影)
當天共和黨市長候選人史里華、第43選區州眾議員鄭永佳、第46選區市議員參選人Dimple Willabus等人到場。(記者馬璿╱攝影)

為反對在布碌崙(布魯克林)羊頭灣興建遊民所，當地民眾15日在該預定地集結連署抗議，呼籲市府撤回建案。第43選區州眾議員鄭永佳表示，由於該址動工時間不明，目前僅能依靠民眾自發組成如86街一樣的團隊定期看管，才能向市府與開發商展現社區的決心。

目前反對在Coyle街2134號建遊民所已有逾50名民眾參與連署簽名，該地在2021年經由第15社區委員會與市議會投票通過，將建成一處包含可負擔住房、商場與停車場的混合用途建築，近日卻突然被過度住房合作單位「Westhab」接手，將作為遊民所用途使用。消息一出便引發當地居民反彈，當天共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)、鄭永佳、以及第46選區市議員參選人Dimple Willabus皆到場參與集會。

史里華表示，合約大轉彎在紐約市並不少見，可負擔住宅的簽約程序較為複雜，況且補助遊民所的資金也較多，「但這樣的行為是在摧毀當地的住宅區」。他另指出，市府在布碌崙、皇后區與布朗士區等移民社區興建，卻不在曼哈頓公園大道也設立遊民所，讓有語言隔閡的社區感到很委屈。他也認為，比起安插遊民所在住宅區，市府應當將資源投注在身心狀況不穩的遊民，而不是花費在非法移民的身上。

鄭永佳則呼籲當地居民自發性組成守衛隊，效仿86街志工的做法，透過凝聚社區力量傳達心聲，讓市府看見大眾的決心，也能讓開發商不敢輕易動工。

居住在該址附近的方女士與張女士表示，羊頭灣人口外流嚴重，且治安每況愈下，周圍又有多間學校與日托中心，很擔心興建遊民所後更影響公共安全。她們也提到，該址離地鐵站較遠，僅能靠公車與汽車前往，擔心不會有太多人願意來現場輪班看守。

從華埠搬來羊頭灣的駱先生除擔憂治安疑慮外，也怕興建遊民所恐怕會影響房價。帶孩子簽連署書的伍女士與袁女士則表示，在看見微信群組前完全不知道發生什麼事，突然社區就要建遊民所讓她們感到很錯愕，伍女士表示，「如果真的建成，以後也不敢讓孩子自己走路回家了」，袁女士則提到可以接受興建可負擔住宅，但遊民所可能帶來的治安隱患讓人不安。

為反對在布碌崙羊頭灣興建遊民所，當地民眾15日下午在該址連署抗議，呼籲市府撤回建...
為反對在布碌崙羊頭灣興建遊民所，當地民眾15日下午在該址連署抗議，呼籲市府撤回建案並聆聽居民心聲。(記者馬璿╱攝影)
該地址在2021年已獲第15社區委員會與市議會投票通過，將建成可負擔住房、商場與...
該地址在2021年已獲第15社區委員會與市議會投票通過，將建成可負擔住房、商場與停車場的混合用途建築，卻在近日突然傳出改建遊民所。(記者馬璿╱攝影)
為反對在布碌崙羊頭灣興建遊民所，當地民眾15日下午在該址連署抗議，呼籲市府撤回建...
為反對在布碌崙羊頭灣興建遊民所，當地民眾15日下午在該址連署抗議，呼籲市府撤回建案並聆聽居民心聲。(記者馬璿╱攝影)

遊民 非法移民 布碌崙

上一則

台灣女力文化之夜 籲性別平權

下一則

亞太裔婦女賦能慶典規模擴大 表彰執法女性
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

可負擔住宅改建遊民所 布碌崙華人不滿

可負擔住宅改建遊民所 布碌崙華人不滿
心臟靜脈中心提醒你 靜脈曲張的危害性

心臟靜脈中心提醒你 靜脈曲張的危害性
市議會批准大都會公園重新畫區 未來發展取決於州府決策

市議會批准大都會公園重新畫區 未來發展取決於州府決策
布碌崙波羅園建遊民所 華人、猶太人抗議

布碌崙波羅園建遊民所 華人、猶太人抗議

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」