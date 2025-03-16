布碌崙可負擔住宅改建遊民所 華人連署抗議

當天共和黨市長候選人史里華、第43選區州眾議員鄭永佳、第46選區市議員參選人Dimple Willabus等人到場。(記者馬璿╱攝影)

為反對在布碌崙 (布魯克林)羊頭灣興建遊民 所，當地民眾15日在該預定地集結連署抗議，呼籲市府撤回建案。第43選區州眾議員鄭永佳表示，由於該址動工時間不明，目前僅能依靠民眾自發組成如86街一樣的團隊定期看管，才能向市府與開發商展現社區的決心。

目前反對在Coyle街2134號建遊民所已有逾50名民眾參與連署簽名，該地在2021年經由第15社區委員會與市議會投票通過，將建成一處包含可負擔住房、商場與停車場的混合用途建築，近日卻突然被過度住房合作單位「Westhab」接手，將作為遊民所用途使用。消息一出便引發當地居民反彈，當天共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)、鄭永佳、以及第46選區市議員參選人Dimple Willabus皆到場參與集會。

史里華表示，合約大轉彎在紐約市並不少見，可負擔住宅的簽約程序較為複雜，況且補助遊民所的資金也較多，「但這樣的行為是在摧毀當地的住宅區」。他另指出，市府在布碌崙、皇后區與布朗士區等移民社區興建，卻不在曼哈頓公園大道也設立遊民所，讓有語言隔閡的社區感到很委屈。他也認為，比起安插遊民所在住宅區，市府應當將資源投注在身心狀況不穩的遊民，而不是花費在非法移民 的身上。

鄭永佳則呼籲當地居民自發性組成守衛隊，效仿86街志工的做法，透過凝聚社區力量傳達心聲，讓市府看見大眾的決心，也能讓開發商不敢輕易動工。

居住在該址附近的方女士與張女士表示，羊頭灣人口外流嚴重，且治安每況愈下，周圍又有多間學校與日托中心，很擔心興建遊民所後更影響公共安全。她們也提到，該址離地鐵站較遠，僅能靠公車與汽車前往，擔心不會有太多人願意來現場輪班看守。