紐約市周日迎50哩強風暴雨 民眾須預做防範

春季風暴預計於16日侵襲紐約市及三州地區，可能帶來時速達50哩的強風及每小時高達1吋的降雨量。(記者劉梓祁╱攝影)

一股強勁的春季風暴預計於16日(周日)侵襲紐約市 及三州地區，帶來時速可達50哩的強風及每小時可能高達1吋的降雨量；根據氣象紀錄，此輪風暴系統先前已在中西部與南部造成不同程度的損失。

根據氣象預報，周日白天的大多時段仍將維持乾燥，雨勢將自傍晚起在新澤西州 西北部陸續出現，紐約市區則預計在深夜前後開始轉為降雨。預報顯示，17日(周一)早晨的通勤時段及第五大道聖派翠克節(St.Patrick's Day)遊行開始時，仍可能有殘留降雨，但存有變化的可能。

此外，紐約市半程馬拉松也將在周日上午舉行。按當前預報，雖起跑時間天氣有望保持乾燥，但參賽者將面臨每小時25至35哩的陣風衝擊。此風速順風時能起助跑效果，但若遇上迎風，勢必增加跑者的挑戰程度。

氣象預報指，當風暴到達三州地區時，其破壞程度已逐漸減弱，但局部仍有發生嚴重天氣的可能。氣象部門預估，最大風速或達50哩，足以吹斷樹枝或造成電線倒塌，主要影響時段將落在周日晚間至周一清晨。

天氣預報顯示，本次風暴將為大部分地區帶來約0.5至1吋的雨量，長島 地區因雨勢持續時間較長，雨量可達1至2吋。根據天氣預報平台「AccuWeather」，針對紐約市的洪水監控自周日清晨起生效，民眾應做好各項防範措施，包括固定或收起會鬆動的物品、暫時拆除天線與衛星接收器，以及清理排水溝與屋頂雨水管等，以避免風雨造成額外損失。