中華民國無任所大使劉柏君訪NHL 談女性參與體育

台灣無任所大使劉柏君14日造訪國家冰球聯盟，一方面敘舊，另一方面也介紹了台灣運動產業中的女性參與心得。(記者劉梓祁╱攝影)

中華民國 無任所大使劉柏君(Sophiyah Liu)多年前在國家冰球聯盟(NHL )短暫學習，其影響從體育理念到產業創新一直延續至今，並成為推動體育外交的基礎；近日，她到訪紐約並於14日再次造訪聯盟，介紹台灣運動產業中的女性參與，強調唯有關懷弱勢群體，才能真正獲得長遠利益。

作為首位獲得台灣棒球協會認證的女性裁判員，劉柏君在2017年通過國務院 「全球運動導師計畫」進入NHL實習三周。雖本次以新身分回訪，但她表示心情「更像是老朋友再見」，她回憶說，在NHL期間不僅了解到美國文化，還學習了商業模型和體育運作知識，也為2019年獲得國際奧會女性與運動獎世界獎座積攢了履歷。

本次拜訪，劉柏君會見了聯盟副主席柯希格(Susan Cohig)等人。劉柏君說，希望向NHL展示「曾經播下的種子已開花結果」，也期望推動未來的跨國合作，無論是運動還是女性培力方面，「雖然台灣冰球普及度有限，但青年隊在亞青資格賽中已有不錯成績，希望NHL的精英能有機會指導選手發展。」

劉柏君提到，台灣體育在過去10年變化很大，從女性參與、經營管理到運動科學等多個層面均有進步，例如台北大巨蛋棒球場內已有女裁判室。同時，總統賴清德計畫成立運動部，以推動全民健身和運動外交。

劉柏君說，該決定是順應潮流的「大飛躍」，雖仍有許多未確定因素，但方向正確、前景樂觀。她還表示，雖然在台灣擔任棒球裁判曾有諸多挑戰，比如缺乏女用的裝備，但通過與紐約洋基(Yankee)隊和冰球聯盟的交流，得到了鼓勵也發現了潛力。她認為，改變並非遙不可及，作為國際裁判，也與孟加拉、馬來西亞和印尼等國合作。

談及海外職業聯盟的啟發，劉柏君提到，美國聯盟重視培育球迷，特別將七至十歲視為成為運動球迷的關鍵期，而母親是左右孩子投入何種運動以及加入哪個俱樂部的主要決策者；因此，發展女性運動既能擴大市場、增加收入，也可提升女性運動參與並帶來正面的家庭與社會效益。