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華裔畫家沃欣雨創業 開啟藝術事業

記者曹馨元／紐約報導
沃欣雨發現，自己的作品中總有一些感性而瘋狂的元素，而她認為，這類的浪漫色彩非常容易與觀眾產生共鳴。(沃欣雨提供)
沃欣雨發現，自己的作品中總有一些感性而瘋狂的元素，而她認為，這類的浪漫色彩非常容易與觀眾產生共鳴。(沃欣雨提供)

自2021年在紐約視覺藝術學院(SVA)畢業以來，華裔青年畫家沃欣雨也曾躊躇過是否要踏上職業藝術家的道路，最終她決定以創業的方式開啟自己的藝術事業。如今，剛結束在紐約第二次個人畫展的她表示，絲毫不後悔當初的決定。

沃欣雨曾就讀於中國美術學院的油畫系，在四年本科期間，她逐漸意識到，中國對於獨立藝術家的土壤並不如她想像中的豐沃，「國內的許多藝術家都要和政府合作，接政府的案子，因此，藝術家的創新是不被鼓勵的，他們要的是一個優秀的執行者」。沃欣雨認為，自己最大的長處就是「想點子」，害怕中國的環境會蠶食她的創意，沃欣雨便選擇於研究生期間來到紐約，在這個藝術家最被珍視的城市闖蕩。

沃欣雨在VillageOne畫廊展出的10幅畫探討了人工智能時代中，人的情緒與主...
沃欣雨在VillageOne畫廊展出的10幅畫探討了人工智能時代中，人的情緒與主體性、浪漫與瘋狂。(沃欣雨提供)

通過在紐約視覺藝術學院的學習，沃欣雨更好地了解如何在紐約成熟的收藏體系內，通過背書等方式讓自己的作品更有價值。然而在畢業後，迫於現實壓力，沃欣雨還是從事了一年的文職工作，「沒辦法，先得攢點錢」，但也是這一年間朝九晚五的生活讓她明白，自己無法割捨繪畫與創作。

在文職工作期間，每日八小時工作後，沃欣雨都會在家創作四個小時，「我覺得做藝術是一種輕創業，成本不高，除了我自己的時間之外不需要投入什麼」。沃欣雨也發現，自己的作品中總有一些感性而瘋狂的元素，而她認為，這類的浪漫色彩非常容易與觀眾產生共鳴，「每個人都有瘋狂的一面，每個人都會渴望一種失控的狀態」。

沃欣雨毫不避諱地承認，創作主題也有過對於市場的考量，「但在藝術市場上的成功，也證明了你的作品有感染力，而且能創造價值」。

上個月，沃欣雨在VillageOne畫廊舉辦在紐約的第二次個展，展出的10幅畫探討了人工智能時代中，人的情緒與主體性、浪漫與瘋狂；而在今年，她也打算推出自己的文創產品，「做藝術家，就是把自己打造成一個品牌」。

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