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竹岐同鄉會歡慶22周年 設宴120桌

記者尤昱程╱紐約報導
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美國福州竹岐同鄉會日前在法拉盛君豪大酒樓舉行成立22周年暨三元帥神誕慶典，設宴逾120桌，約1300人出席。(記者尤昱程／攝影)
美國福州竹岐同鄉會日前在法拉盛君豪大酒樓舉行成立22周年暨三元帥神誕慶典，設宴逾120桌，約1300人出席。(記者尤昱程／攝影)

美國福州竹岐同鄉會日前晚間在法拉盛君豪大酒樓舉行成立22周年暨三元帥神誕慶典，設宴逾120桌，約1300人出席。中國駐紐約總領事館領事邢玉臨、榮頂、美國福建公所主席鄭德良、美國猴嶼同鄉會主席鄭日貴等人到場並先後致詞。

美國竹岐同鄉會主席鄭明棋表示，竹岐同鄉會自2003年成立以來團結鄉親，並於歷屆主席與會員努力下擁有永久會所，持續舉辦敬老、中秋、新春等活動。他感謝中領館的支持，並強調會務發展以團結鄉親、服務社區為目標，希望未來進一步推動美中交流。

邢玉臨表示，竹岐同鄉會自成立以來也支持家鄉建設，在弘揚中華文化、促進華人社群發展方面發揮積極作用。她期望同鄉會繼續發揚愛國愛鄉精神，維護僑胞權益、促進社區和諧，並為增進美中友好作出更大貢獻。

美國竹岐同鄉會常務副主席鄭群表示，感謝各界支持同鄉會發展，並提及新冠疫情期間曾捐贈口罩，近年來推動族譜整理及祖籍地宗祠修繕，投入數百萬元人民幣。他強調，這些努力旨在聯繫鄉親、延續文化傳承，期望未來持續發展會務，凝聚竹岐鄉親力量。

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