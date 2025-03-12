法拉盛彩票幸運連連 這家樂透店今年兩次開出5萬元大獎

位於法拉盛友聯街(Union St.)40-38號的新鮮超市(Freshmart )便利店在8日的勁球(powerball)彩券開獎中售出一張三等獎彩票，是該店今年的第二次大獎。（記者高雲兒╱攝影)

近日，法拉盛 的彩券運氣可謂勢不可擋，頻頻開出大獎，其中一家便利店更是連續兩次開出五萬元大獎。連店主也對此表示驚訝。

根據紐約州樂透局(New York Lottery)的公告，位於法拉盛友聯街(Union St.)40-38號的新鮮超市(Freshmart )便利店在8日的勁球(powerball)彩券開獎中售出一張三等獎彩票，獎金高達五萬元。而該店早在1月4日的開獎中，也售出過一張同等獎金的三等獎彩票。

該店店主尚未知曉11日的中獎信息，聽聞再次有人中獎五萬元表示十分驚訝，並笑稱「我們這是幸運小店」。

回顧去年12月7日，博生大道(Parsons Blvd.)25-03號的法拉盛華聯超市曾售出一張強力球彩票，一舉贏得2.56億美元的頭獎，成為紐約州自2020年以來首個勁球頭獎，獎金高達2億5600萬元。不過截至目前，這位巨獎得主尚未現身領獎。

彩票帶來希望與驚喜，但也可能導致賭博成癮。若民眾有博彩相關問題，可訪問NYProblemGamblingHelp.org，或撥打免費保密求助熱線1(877)-846-7369，也可簡訊聯繫467369尋求幫助。