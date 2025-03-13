台山僑胞婦聯會慶祝婦女節 卡拉OK聯歡

為慶祝國際婦女節，紐約台山僑胞婦女聯合會於布碌崙(布魯克林)舉行春季姐妹聯歡活動。(王一冰提供)

為慶祝國際婦女節，紐約台山僑胞婦女聯合會在布碌崙 (布魯克林 )舉行春季姐妹聯歡活動，邀請社區民眾和會員共慶專屬女性的佳節。

活動於當晚6時在布碌崙海灣大道(Bay Parkway)的好旺海鮮酒家舉行，晚宴開始前不只邀請會員一同歡唱卡拉OK，協會會長王一冰也為當晚參與的所有女性贈送婦女節禮品，並透過抽獎與切蛋糕等環節慶祝婦女節。

會長王一冰致詞表示，在婦女節希望能透過晚會回饋所有成員對婦女發展事業的投入，她也感謝所有會員這些年共同攜手為協會推廣傳統文化推進重要的一步，除了透過搓湯圓比賽、戶外採摘與中秋 團圓等活動，協會也會持續推廣「巾幗創新計畫」，為女性打造更具國際視野、更具遠見的發展平台。