我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

台山僑胞婦聯會慶祝婦女節 卡拉OK聯歡

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為慶祝國際婦女節，紐約台山僑胞婦女聯合會於布碌崙(布魯克林)舉行春季姐妹聯歡活動。(王一冰提供)
為慶祝國際婦女節，紐約台山僑胞婦女聯合會於布碌崙(布魯克林)舉行春季姐妹聯歡活動。(王一冰提供)

為慶祝國際婦女節，紐約台山僑胞婦女聯合會在布碌崙(布魯克林)舉行春季姐妹聯歡活動，邀請社區民眾和會員共慶專屬女性的佳節。

活動於當晚6時在布碌崙海灣大道(Bay Parkway)的好旺海鮮酒家舉行，晚宴開始前不只邀請會員一同歡唱卡拉OK，協會會長王一冰也為當晚參與的所有女性贈送婦女節禮品，並透過抽獎與切蛋糕等環節慶祝婦女節。

會長王一冰致詞表示，在婦女節希望能透過晚會回饋所有成員對婦女發展事業的投入，她也感謝所有會員這些年共同攜手為協會推廣傳統文化推進重要的一步，除了透過搓湯圓比賽、戶外採摘與中秋團圓等活動，協會也會持續推廣「巾幗創新計畫」，為女性打造更具國際視野、更具遠見的發展平台。

除邀請眾多社區組織外，紐約至孝篤親公所主席陳益祥、總理陳偉祥一同參與。第17選區州參議員陳學理(Steve Chan)也出席，向參與活動的常務會長趙曼麗、創會常務總顧問關秀華、理事長陳卿卿、常務會長林紅荷等人與各界社區人士獻上祝福。此外，協會目前正在徵收5月包粽子比賽的參與者，歡迎社區聯繫(646)236-6112或是(917)517-3390等號碼報名參加。

為慶祝國際婦女節，紐約台山僑胞婦女聯合會於布碌崙(布魯克林)舉行春季姐妹聯歡活動...
為慶祝國際婦女節，紐約台山僑胞婦女聯合會於布碌崙(布魯克林)舉行春季姐妹聯歡活動。(王一冰提供)

布碌崙 中秋 布魯克林

上一則

「她力量」頒獎 肯定各領域華裔女性貢獻

下一則

台裔雕塑家郭家瑄 把紐約當水族館探索城市體驗
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

羅省婦女新運會就職典禮暨春節聯歡 袁璐接任新主席

羅省婦女新運會就職典禮暨春節聯歡 袁璐接任新主席
莊文怡攜社區組織 8大道派送食物

莊文怡攜社區組織 8大道派送食物
賓州福建商會七週年慶典暨蛇年春節聯歡宴會 金蛇添彩

賓州福建商會七週年慶典暨蛇年春節聯歡宴會 金蛇添彩
MESA南布碌崙新高中8月開幕 專注科學、技術、工程和數學 (STEM)

MESA南布碌崙新高中8月開幕 專注科學、技術、工程和數學 (STEM)

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12
華爾街日報報導指出，檢方指控前紐約州政府華裔官員孫雯(右二)收受中國政府提供的資金，將不法收入挪入母親帳戶以及丈夫胡驍(左二)經營的生意。(本報檔案照)

檢方指控孫雯涉收中資洗錢 不法收入投入母親帳戶及胡驍生意 大買豪宅、豪車

2025-03-09 05:33

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？