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青少年領袖表彰獎 陳學理促華裔報名

記者顏潔恩╱紐約報導
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布碌崙州參議員陳學理鼓勵亞裔學生遞交紐約州「青少年領袖表彰獎」的提名申請。(陳學理辦公室提供)
布碌崙州參議員陳學理鼓勵亞裔學生遞交紐約州「青少年領袖表彰獎」的提名申請。(陳學理辦公室提供)

布碌崙(布魯克林)州參議員陳學理辦公室指出，紐約州「青少年領袖表彰獎」(Youth Leadership Recognition Awards)的提名即日起已開放報名，這是一項由紐約州參議院主辦的年度獎勵計畫，旨在表彰於學業、課外活動、體育、藝術及社區服務等方面表現出卓越才能的高中生，呼籲符合資格的亞裔學生積極遞交申請。

據悉，該計畫至今已有多年的實施歷程，符合條件申請的學生為就讀高中二年級(Sophomore)、三年級(Junior)或四年級(Senior)的學生，不僅要在學業上表現出色，且要在課外活動和志願服務中表現出領導才能；此外，他們還應展現出良好的個人品德、和對社區的積極貢獻，能夠成為其他學生的學習榜樣、以此激勵更多人。

另外，此獎項需由提名人提交申請，提名人可以是學校的管理人員或教育工作者，如校長、導師、輔導老師等，提交材料包括由提名人撰寫的推薦信，說明學生的領導表現、由申請人也就是學生提供的個人陳述文件，介紹自己的成就和對領導力的理解與體現；提名資料會根據學生所在學校的地址，自動歸屬到該區州參議員選區內，由對應的州參議員審核，並在獲獎後親自頒發表彰證書。

遞交申請的截止日期為3月21日(周五)，申請人和提名人務必在截止前以電子方式提交文件，更多詳情可訪nysenate.gov/questionnaires/youth-leadership-recognition-awards-program。

陳學理表示，作為布碌崙南區亞裔議員，他希望更多的布碌崙民眾，特別是在資訊上存在語言障礙的亞裔社區成員，能夠了解到這些有利於未來人生規畫的獎項，鼓勵亞裔學生積極聯繫學校老師協助申請；若有問題，可電郵Chan.nysenate.gov或撥打(718)333-0311詢問。

亞裔 布碌崙 參議員

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