多人因抗議被捕 護理員在華策會外示威 華策會指抗議者言行越界

包括年長家庭護理員在內的多名抗議者在華策會慶典場外被捕，護理員及運動人士日前聚集在華策會總部外抗議討說法。(主辦方提供)

華人 策劃協會近日在曼哈頓 金融區舉辦60周年慶典，但當日抗議活動也在慶典場外進行，七名抗議者被捕。對此，數十名家庭護理員和運動人士此後聚集在曼哈頓下城的華策會總部外示威，要求華策會給予解釋，他們也呼籲華策會停止24小時值班制、結束工資盜竊。

抗議組織方「婦女的命也是命」(Ain’t I a Woman Campaign)聯盟介紹，當日共有七名抗議者被捕，其中一人是年齡較大的護理員，被捕的罪名是擾亂秩序行為(disorderly conduct)。所有被捕者當晚均已獲釋。此外，反抗議的一方也有一人因搶奪拍攝者的手機而被捕。

被捕的護理員曾靄瑜介紹，她做24小時護理員超過十年，落下一身後遺症，而根據規定，護理員每工作24小時，只能拿到13小時工資。她認為華策會是阻止廢除24小時工作制的主要力量，因此慶典當晚前往場外抗議，卻遭到了「警察的暴力逮捕。」她指責是華策會方面報警，才導致抗議者被捕。另一名被捕者路凱西表示，她當時在現場錄影，一名華策會員工突然搶走了一名記者的手機，隨後引起混亂，導致包括她在內的多人受到牽連。

市議員馬泰(Christopher Marte)幕僚長凱爾馬(Caitlin Kelmar)當晚也在被捕之列。根據本報此前的報導，馬泰表示，凱爾馬在被捕時正在協助長者撤離，並未違反任何法律，警方的逮捕沒有法律依據。

對此，華策會發布聲明表示，華策會沒有報警。由於抗議方提交了集會申請，因此警方已提前做了準備。華策會還表示，己方的員工沒有與抗議者發生衝突。

華策會在聲明中指責抗議者的言行越界，包括極度貼近到訪者的面部大聲喊叫和辱罵、圍堵阻擋入場通道、試圖搶奪客人物品並試圖跟隨客人進入會場內部等。聲明表示，抗議活動超出了和平表達的範疇，導致員工和客人不安。

針對24小時工作制問題，華策會的聲明表示正在積極倡導州級改革。華策會還在聲明中指名要求與一直試圖推動廢除24小時工作制的馬泰會面，了解目前已將24小時工作制轉為12小時輪班制的機構名單及其實施方式。