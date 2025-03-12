我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

多人因抗議被捕 護理員在華策會外示威 華策會指抗議者言行越界

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
包括年長家庭護理員在內的多名抗議者在華策會慶典場外被捕，護理員及運動人士日前聚集在華策會總部外抗議討說法。(主辦方提供)
包括年長家庭護理員在內的多名抗議者在華策會慶典場外被捕，護理員及運動人士日前聚集在華策會總部外抗議討說法。(主辦方提供)

華人策劃協會近日在曼哈頓金融區舉辦60周年慶典，但當日抗議活動也在慶典場外進行，七名抗議者被捕。對此，數十名家庭護理員和運動人士此後聚集在曼哈頓下城的華策會總部外示威，要求華策會給予解釋，他們也呼籲華策會停止24小時值班制、結束工資盜竊。

抗議組織方「婦女的命也是命」(Ain’t I a Woman Campaign)聯盟介紹，當日共有七名抗議者被捕，其中一人是年齡較大的護理員，被捕的罪名是擾亂秩序行為(disorderly conduct)。所有被捕者當晚均已獲釋。此外，反抗議的一方也有一人因搶奪拍攝者的手機而被捕。

被捕的護理員曾靄瑜介紹，她做24小時護理員超過十年，落下一身後遺症，而根據規定，護理員每工作24小時，只能拿到13小時工資。她認為華策會是阻止廢除24小時工作制的主要力量，因此慶典當晚前往場外抗議，卻遭到了「警察的暴力逮捕。」她指責是華策會方面報警，才導致抗議者被捕。另一名被捕者路凱西表示，她當時在現場錄影，一名華策會員工突然搶走了一名記者的手機，隨後引起混亂，導致包括她在內的多人受到牽連。

市議員馬泰(Christopher Marte)幕僚長凱爾馬(Caitlin Kelmar)當晚也在被捕之列。根據本報此前的報導，馬泰表示，凱爾馬在被捕時正在協助長者撤離，並未違反任何法律，警方的逮捕沒有法律依據。

對此，華策會發布聲明表示，華策會沒有報警。由於抗議方提交了集會申請，因此警方已提前做了準備。華策會還表示，己方的員工沒有與抗議者發生衝突。

華策會在聲明中指責抗議者的言行越界，包括極度貼近到訪者的面部大聲喊叫和辱罵、圍堵阻擋入場通道、試圖搶奪客人物品並試圖跟隨客人進入會場內部等。聲明表示，抗議活動超出了和平表達的範疇，導致員工和客人不安。

針對24小時工作制問題，華策會的聲明表示正在積極倡導州級改革。華策會還在聲明中指名要求與一直試圖推動廢除24小時工作制的馬泰會面，了解目前已將24小時工作制轉為12小時輪班制的機構名單及其實施方式。

曼哈頓 華人

上一則

莊文怡攜社區組織 8大道派送食物

下一則

羊頭灣藥店店員被毆 動手女客逃逸 警方公布嫌犯照片追緝
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

20年前因飢餓偷竊留下前科 遭ICE逮捕的無證媽終獲保釋

20年前因飢餓偷竊留下前科 遭ICE逮捕的無證媽終獲保釋
分析：菲政府將杜特蒂押送海牙 防軍變兼削弱影響力

分析：菲政府將杜特蒂押送海牙 防軍變兼削弱影響力
菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院
恐遭國際法院控罪 菲前總統杜特蒂登港 「準備好被捕」

恐遭國際法院控罪 菲前總統杜特蒂登港 「準備好被捕」

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬