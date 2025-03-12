推武術入奧 紐約國際武術錦標賽將開啟

藍超海宣布，第四屆紐約國際武術錦標賽將於6月7日在皇后區皇后社區學院舉辦。(記者高雲兒╱攝影)

由美國武術家協會主辦的紐約國際武術錦標賽，日前在法拉盛 舉行新聞發布會，吸引武術界人士、賽事主辦方代表及武術愛好者參與，共同見證錦標賽啟動。該賽事自創辦以來，匯聚了各國武術菁英，致力於弘揚中華武術精神，推動國際武術文化的交流與發展。

美國武術家協會會長張良在發布會上表示，前三屆賽事吸引了近千名運動員、教練員及觀眾參與。今年的比賽將在賽制、評審標準及互動體驗方面進行優化，以確保賽事的專業性和公正性。本次賽事的形象大使是2008年北京奧運 武術全能冠軍趙慶建，賽事口號為「助力武術入奧」，旨在推動武術成為奧運會正式比賽項目。

武術家協會執行會長兼紐約少林寺功夫中心校長藍超海表示，武術不僅是一項體育競技，也是中華文化的重要組成部分。他希望通過賽事激勵更多年輕人參與武術，傳承這一文化遺產。

藍超海還宣布，第四屆紐約國際武術錦標賽將於6月7日在皇后區 皇后社區學院舉辦，屆時將有來自世界各地的武術選手參與多個項目的角逐，展示各派武術的特點。

此次錦標賽將涵蓋傳統武術、散打、太極等多個項目，為觀眾提供多樣化的觀賞體驗。主辦方還設置了互動環節，讓觀眾更深入地了解武術。

如需了解更多錦標賽詳情，請致電(347)282-4739或(718)673-0088。