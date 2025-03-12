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2025紐約高中生演講比賽 華生展風采

記者鄭怡嫣╱紐約報導
2025年高中生演講比賽在紐約長島華盛頓港公共圖書館舉辦。(主辦方提供)
2025年高中生演講比賽在紐約長島華盛頓港公共圖書館舉辦。(主辦方提供)

2025年高中生演講比賽日前在紐約長島華盛頓港(Port Washington)公共圖書館舉辦。本次比賽旨在鼓勵學生勇敢走出舒適圈，積極展示演講才能，鍛鍊公共演說的技巧。八位決賽華生各顯神通，展示出色的批判性思維、溝通能力和社會責任感，為觀眾帶來一場語言的盛宴。

演講比賽由紐約青年企業家俱樂部(New York Youth Roundtable)、國際領袖基金會(International Leadership Foundation)及青年公民服務組織(Youth Civil Service)共同主辦。國際領袖基金會聯合創始人董繼玲、Joel Szabat，長島納蘇郡亞裔事務辦公室副主任Raymond Lee等出席。

國際領袖基金會聯合創始人Joel Szabat分享了自己從一名不自信、害羞的孩子逐步突破自我、成長為領導者的經歷。他強調，領導力不僅僅是堅持自己的想法，更重要的是能夠識別和採納更優的方案。納蘇郡亞裔事務辦公室副主任Raymond Lee則表示，這樣的比賽不僅僅是競技，更是一個讓年輕人勇敢發聲、表達觀點的重要平台，「演講的力量在於分享思想，充滿激情、敞開心扉，自信表達自己的聲音」。

最終，Aris Lin、Victoria Lam、William Lam分別獲第一、二、三名。最佳內容、表達、及人氣獎則分別由Mia Li、Ricky Deng以及Aris Lin奪得。勇氣獎獲得者為Letong Huang、Swana Liu、Darim Mirza，青年領袖獎為Hudson Yang、Ethan Song，志願者服務獎為Ruipu Wang、Shannon Hong、 Noelle Schulze。主辦方表示，他們將繼續舉辦類似活動，為更多年輕人提供展示才華和交流學習的機會。

長島 亞裔

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