布碌崙LCP巡邏隊訪61分局 加強維安合作

布碌崙「本地社區巡邏隊」日前拜訪61分局，探討如何加強合作與交流，維護當地社區治安。(取自61分局X平台)

由布碌崙 (布魯克林)羊頭灣華人 自發組成的 「本地社區巡邏隊」(LCP)，近日拜訪管轄當地的市警61分局，與局長安東尼奧(Captain Joseph Antonio)交談，探討如何加強合作與交流，維護當地社區治安。

LCP社區巡邏隊負責人陳麗娜、隊長Kent Woo以及隊員們日前拜訪市警61分局，他們首先感謝該分局對巡邏隊的支持，安東尼奧則表示雙方一直攜手合作，通過強大的合作關係建立了信任，為社區創造了更安全的環境，雙方還就改善警務合作和加強社區安全交換一系列的意見和想法。

LCP至本月已成立兩年，期間堅持在社區巡邏，從最初在羊頭灣U大道商家雲集路段展開巡邏，至今已沿著U大道擴展到康尼島大道(Coney Island Ave)至貝德福德大道(Bedford Ave)之間，同時也在國王高速路(Kings Highway)、羊頭灣路(Sheepshead Bay Road)和頸路(Neck Road)等街道巡邏。該巡邏隊也常出現在地鐵站 周圍和學校附近，幫助地鐵乘客和上下學的學童。

巡邏隊目前每周二、三、四巡邏，隊員們充當了警方的耳目，能夠及時發現問題，並向當地警員反映，當中也協助了警方解決青少年鬧事問題，獲得稱讚和肯定。至今已有近百名來自當地的社區成員註冊成為隊員，他們還推薦隊員參加警察學院的短期培訓班。

LCP正致力於建立一個商家通信網絡，在碰到案件或問題時，商家可以用對講機及時通報情況，快速傳遞警報和信息，幫助警方快速作出反應和出警。有興趣加入的商家可致電(646)580-6612，或發電郵至[email protected]。