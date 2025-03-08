「我的深情 為您守候」全美江西同鄉會39周年迎春聯歡

出席者包括中國駐紐約總領館領事王隆浩和高曦、國會議員孟昭文、州議員劉醇逸、市議員黃敏儀等。90歲高齡的紐約大學政治學法律學終身教授熊玠也出席活動。(記者高雲兒╱攝影)

全美江西同鄉會近日在法拉盛 舉辦了成立39周年慶典，並舉行了以「我的深情，為您守候」為主題的迎春聯歡晚會。活動吸引了數百名江西鄉親參與，出席者包括中國駐紐約總領館領事王隆浩和高曦、國會議員孟昭文 、州議員劉醇逸、市議員黃敏儀等。90歲高齡的紐約大學政治學法律學終身教授熊玠也出席了活動。

全美江西同鄉會會長鄧忠良在致詞中回顧了該會自成立以來的發展與成就。他表示，39年來，江西同鄉會每年舉辦迎春晚會和夏季郊遊活動，並積極捐款幫助困難鄉親，至今已捐出善款超過3萬元。2024年，該會積極參與聯邦、州、郡及社區的各項政經和文化活動，並致力於促進美中兩國的經濟文化交流，拓展江西省的境外招商引資，同時接待了來自江西的經濟文化交流使團。

同鄉會理事長邱焰輝表示，通過多個500人規模的微信 群組，該會組織江西鄉親進行郊遊和互助活動，幫助解決鄉親們的實際困難。他提到，近日，該會剛為罹患肺癌的江西鄉親張秋霞組織了捐款活動。