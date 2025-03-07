4青少年搶法拉盛商家 持鎚猛擊男子頭部

警方近日公布四名涉嫌在法拉盛搶劫的嫌疑人照片，呼籲知情者提供線索，以協助緝捕。(市警提供)

法拉盛 日前發生一起團伙搶劫案，四名青少年涉嫌在一間商家內持鎚攻擊一名男子，並搶走約1000元後逃逸。警方近日公布四名嫌疑人照片，呼籲知情者提供線索，以協助緝捕。

根據市警109分局報告，案件發生於2月22日晚間近10時，地點位於友聯街(Union St.)與北方大道(Northern Blvd.)交界處附近的一間商業場所。案發時，店內有兩名16歲少年與一名40歲男子，嫌犯闖入後，要求三人趴在地上。

其中一名嫌犯手持鐵鎚，猛擊40歲男子頭部，並從其外套口袋內搶走約1000元現金。隨後，嫌犯又對其中一名16歲少年揮拳，將其推倒在地。作案後，四名嫌犯沿北方大道東向徒步逃逸。

救護人員趕抵現場後，將40歲男子送往皇后區 紐約長老會醫院(New York-Presbyterian Queens Hospital)救治，所幸傷勢穩定。受襲少年則在現場接受治療，傷勢輕微，無需送醫。

目前，警方已公布四名嫌犯的照片，但尚未提供其具體特徵描述。警方呼籲知情者提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。

根據最新CompStat數據，截至2日，109分局已報告33起搶劫案，較去年同期59起減少26件，下降44.1%。然而，該分局內的重罪襲擊案件略增，今年迄今報告73起，較去年同期67起增加兩件，增幅9%。