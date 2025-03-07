哥大再現挺巴占領運動 多人被捕 校方加強言論審查 華人留學生：像1984

哥大再現校園挺巴示威，多人被捕。圖為哥大校園外的挺巴示威者。(記者許君達╱攝影)

哥倫比亞大學巴納德學院(Barnard College)內的一座圖書館，再次被挺巴示威者占領，在占領期間，由於警方接到炸彈威脅並疏散館內人員，十名拒絕配合撤離的抗議者被捕。該事件發生在川普 政府威脅對發生挺巴示威的大學切斷聯邦撥款的大背景下，據報導，去年在全美最早爆發挺巴學運的哥大 ，已開始秘密審查學生的發言紀錄，並對部分公開發文支持巴勒斯坦 的學生提出警告。

據報導，數十名帶著口罩和頭巾的抗議者，5日進入巴納德學院的米爾斯坦圖書館(Milstein Library)，靜坐並呼喊挺巴口號，當日下午4時30分許，校方接到該圖書館存在炸彈威脅的報告。此後，警方出動，疏散大樓，逮捕了不服從命令的部分抗議者。後經調查，炸彈威脅為虛驚一場。

據校長羅森伯里(Laura Ann Rosenbury)發布的聲明，校方在接到威脅後，曾竭力勸說抗議者撤離，但很多人仍拒絕離開。校方是出於安全考慮，才最終決定請求警方入校協助，疏散人群。

占領行動發生前一日，川普總統曾發文，稱聯邦將停止資助「允許非法抗議」的大學，還威脅稱要開除或遣返抗議的煽動者。「美聯社」報導，在來自聯邦、贊助者和社會的壓力下，哥大一個紀律委員會正在審查部分學生的言論，審查包括他們發布的網路文章、以及在社群平台上發布的貼文。據報，已有數十名學生因曾發表支持巴勒斯坦人民或批評以色列的內容，收到了警告或要求配合調查。

據網路媒體「Drop Site News」報導，校方審查不透明，約談者會被要求簽署保密協議，拒簽者會被威脅取消成績單。根據親歷者透露的內容，校方調查人員會要求調查對象說出參與支持巴勒斯坦的團體和個人名字，而部分針對調查對象本人的指控也「沒有道理」，比如指控他們發布了某些內容，然而他們實際上未曾發布。

哥大許同學表示，由於她並非很熱衷挺巴議題，因而她本人和熟人圈子，尚沒有人受到這種審查，但她相信此事確實存在，因為學生社群內已開始大量轉發相關新聞。

哥大新聞系學生蔡同學介紹，學院已向學生發送了報導校園抗議時的安全指南。她還分享了一則最新的新聞，稱國務院正在推動一項AI審查項目，旨在幫助徹查學生簽證持有者是否曾發布過「同情恐怖主義」的言論，以便將其逮捕和驅逐，「愈來愈有『1984』的味道了」，蔡同學表示。