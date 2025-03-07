我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

哥大再現挺巴占領運動 多人被捕 校方加強言論審查 華人留學生：像1984

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哥大再現校園挺巴示威，多人被捕。圖為哥大校園外的挺巴示威者。(記者許君達╱攝影)
哥大再現校園挺巴示威，多人被捕。圖為哥大校園外的挺巴示威者。(記者許君達╱攝影)

哥倫比亞大學巴納德學院(Barnard College)內的一座圖書館，再次被挺巴示威者占領，在占領期間，由於警方接到炸彈威脅並疏散館內人員，十名拒絕配合撤離的抗議者被捕。該事件發生在川普政府威脅對發生挺巴示威的大學切斷聯邦撥款的大背景下，據報導，去年在全美最早爆發挺巴學運的哥大，已開始秘密審查學生的發言紀錄，並對部分公開發文支持巴勒斯坦的學生提出警告。

據報導，數十名帶著口罩和頭巾的抗議者，5日進入巴納德學院的米爾斯坦圖書館(Milstein Library)，靜坐並呼喊挺巴口號，當日下午4時30分許，校方接到該圖書館存在炸彈威脅的報告。此後，警方出動，疏散大樓，逮捕了不服從命令的部分抗議者。後經調查，炸彈威脅為虛驚一場。

據校長羅森伯里(Laura Ann Rosenbury)發布的聲明，校方在接到威脅後，曾竭力勸說抗議者撤離，但很多人仍拒絕離開。校方是出於安全考慮，才最終決定請求警方入校協助，疏散人群。

占領行動發生前一日，川普總統曾發文，稱聯邦將停止資助「允許非法抗議」的大學，還威脅稱要開除或遣返抗議的煽動者。「美聯社」報導，在來自聯邦、贊助者和社會的壓力下，哥大一個紀律委員會正在審查部分學生的言論，審查包括他們發布的網路文章、以及在社群平台上發布的貼文。據報，已有數十名學生因曾發表支持巴勒斯坦人民或批評以色列的內容，收到了警告或要求配合調查。

據網路媒體「Drop Site News」報導，校方審查不透明，約談者會被要求簽署保密協議，拒簽者會被威脅取消成績單。根據親歷者透露的內容，校方調查人員會要求調查對象說出參與支持巴勒斯坦的團體和個人名字，而部分針對調查對象本人的指控也「沒有道理」，比如指控他們發布了某些內容，然而他們實際上未曾發布。

哥大許同學表示，由於她並非很熱衷挺巴議題，因而她本人和熟人圈子，尚沒有人受到這種審查，但她相信此事確實存在，因為學生社群內已開始大量轉發相關新聞。

哥大新聞系學生蔡同學介紹，學院已向學生發送了報導校園抗議時的安全指南。她還分享了一則最新的新聞，稱國務院正在推動一項AI審查項目，旨在幫助徹查學生簽證持有者是否曾發布過「同情恐怖主義」的言論，以便將其逮捕和驅逐，「愈來愈有『1984』的味道了」，蔡同學表示。

哥大 巴勒斯坦 川普

上一則

調查：紐約市公校30萬生 長期曠課

下一則

4青少年搶法拉盛商家 持鎚猛擊男子頭部
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯邦員工重返辦公室亂象叢生 無桌無電Wi-Fi都連不上

聯邦員工重返辦公室亂象叢生 無桌無電Wi-Fi都連不上
赴港團員涉洗錢被捕 傅崐萁批綠見獵心喜、抹黑抹紅可恥

赴港團員涉洗錢被捕 傅崐萁批綠見獵心喜、抹黑抹紅可恥
爾灣民宅暗藏淫窟 警搗毀救4女 1華男被捕

爾灣民宅暗藏淫窟 警搗毀救4女 1華男被捕
川普政府停止外援 最高院駁回 聯邦瘦身訴訟首敗

川普政府停止外援 最高院駁回 聯邦瘦身訴訟首敗

熱門新聞

長島社區成員近日發起募款活動，以幫助薛嘉琳家屬支付喪禮費用，並舉辦追悼儀式紀念她年輕的生命。(取自gofundme)

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

2025-02-27 16:16
法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
市議會近日通過一項重要法案，將為符合資格的住宅屋主免費提供官方的紐約市垃圾桶。(本報檔案照)

紐約市議會通過法案 免費提供官方垃圾桶給合資格屋主

2025-03-02 06:18
一名女子因違規將車輛停放在消防栓前，影響消防員救火，導致致命火災撲救受阻，遭罰4000元成首例。圖為日前法拉盛公寓樓大火。(記者尤昱程╱攝影)

消防栓前違停阻礙救火 她遭重罰4000元、收刑事傳票

2025-03-03 14:05
截至3月初，紐約州移動身分證(MiD)已擁有超過20萬用戶。該應用旨在將個人身分信息數位化，方便用戶在機場或買酒等場合快速驗證身分信息。(州府移動身分證官方網站提供)

登機、買酒免驗身分 紐約移動ID註冊人逾20萬

2025-03-03 06:37
長島納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)24日發布通報，尋找17歲華裔少女薛嘉琳。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標