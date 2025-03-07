詹樂霞聯合14州檢察長 挺學校維持多元公平包容政策

州檢察長詹樂霞(Letitia James)聯合14名州檢察長，向全美K-12學校及高等教育機構發布新指引。圖為詹樂霞2月在華埠舉行農曆新年慶祝活動。(記者范航瑜╱攝影)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)聯合14名州檢察長，向全美K-12學校及高等教育機構發布新指引，以對抗聯邦政府 試圖削弱多元、公平與包容(DEI)政策的行動。

詹樂霞率領的聯合行動涵蓋伊利諾州、新澤西州 等州檢察長。她在聲明中強調：「政府無法僅憑一封『致同仁信』就禁止DEI與無障礙政策。學校完全有合法權利，繼續為學生打造包容性的學習環境。」

該指引發布前，聯邦教育部 在2月14日發出「致同仁信」(Dear Colleague Letter)，引用最高法院2023年禁止大學招生考量種族的裁決，要求各學校本月底前終止與DEI相關的措施，否則將面臨聯邦資助削減。

詹樂霞與其他州檢察長向學校保證，促進DEI及無障礙的教育環境「無法因行政命令或教育部的一封信而被定為違法」，並指控聯邦政府曲解最高法院判例，錯誤暗示DEI相關政策可能違反法律。

該指引敦促K-12學校持續確保所有學生，特別是歷來代表性不足的群體，能為升學與職涯做好準備，並應採取具體行動，讓弱勢社群學生能夠參與相關課程與計畫。此外，高等教育機構仍可在招生時考量學生的文化素養、家庭收入、是否為家族首位大學生、成長環境、克服困難的經歷及其對校園的潛在貢獻。檢察長們還強調，學校依法有責任制定措施，保護可能因種族、性別認同、性取向等因素遭受欺凌或騷擾的學生。

在取消DEI政策的同時，教育部還在削減教師資助計畫。詹樂霞(Letitia James)與七名州檢察長6日聯合起訴教育部，指控其違法削減教師招募資金，非法取消國會授權的教師人才補助計畫，加劇部分學校的師資短缺問題。詹樂霞表示：「農村與弱勢社區的兒童應該享有優質教育，削減這些關鍵項目，等於剝奪學生改變命運的機會。」