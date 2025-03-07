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市府維持柏路關閉 華埠要求公開資訊

記者劉梓祁╱紐約報導
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開放柏路聯盟再開會議，要求市府披露相關資訊。(記者劉梓祁╱攝影)
開放柏路聯盟再開會議，要求市府披露相關資訊。(記者劉梓祁╱攝影)

由州市府出資數千萬的「通達華埠」(Chinatown Connections)計畫，除改造曼哈頓劉國樑(Kimlau)廣場，還包括美化柏路(Park Row)，但計畫工作組宣布該路保持關閉，引發不滿；「開放柏路聯盟」5日因此再開會議，要求市府公開相關資訊，讓居民了解內情。

「通達華埠」在修整柏路的同時，市交通局(DOT)也在進行假定重開的交通研究，許多居民因此呼籲，市府藉機落實重開在九一一恐襲後便被關閉至今的柏路。不過，市公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷(Ya-Ting Liu)在1月明確表示，經過數月考慮，市府決定仍然關閉柏路。

以紐約中華公所和李卓勳(Jan Lee)等人領導的開放柏路聯盟則再開會議，重申不滿市府忽視社區意見的立場。他們認為，柏路為連接華埠和下城別處的交通動脈，但被政府畫設為停車區和人行道，影響民眾通行與商家活動，還令周邊道路堵塞。

聯盟表示，已依「信息自由法案」(FOIL)，向市警、市交通局、市長辦公室、市公共區域長辦公室和領導通達華埠的市經濟發展機構(EDC)申請信息公開，以了解關閉決定的依據。

總部位於柏路旁的市警總局，其反恐部門副主任韋爾塔(Jason S. Huerta)已指，重開道路會造成多項安全隱患，如車輛攜帶爆炸裝置衝入。他說，市警有針對柏路進行獨立研究，但由於數據敏感，將不予公開。

會議中，聯盟播放了市長亞當斯(Eric Adams)的演講錄音。2023年8月，亞當斯在華埠里民會議中指因柏路問題被「夾在兩方之間」，希望社區達成共識。亞當斯說，「如果你們決定要開放，我會開放。如果你們決定要關閉，我會關閉。如果你們決定部分開放，那就部分開放。我不想介入你們的爭論。」

劉雅婷早前表示，「在會議上大聲呼喊的人」並非華埠主流意見，「沉默的大多數」實為沒有車輛且依賴步行的長者。

華埠 亞當斯 九一一

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