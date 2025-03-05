華埠5分局前局長張保羅 涉酒駕車禍逃逸被開除 全額退休金飛了

華埠五分局前局長張保羅，被曼哈頓地檢起訴後遭解職。(取自市警)

曼哈頓華埠 市警(NYPD)五分局前局長張保羅(Paul Zangrilli)，因三年前在到崗前飲酒並造成警車碰撞，遭到停職並被曼哈頓地區檢察官起訴；消息人士透露，其已在去年被市警解職，無法領取全額退休金 。

被革職的張保羅曾為副督察(Deputy Inspector)，他於2022年8月16日被指企圖掩飾其與女友酒後駕駛撞上計程車並肇事逃逸，目前面臨刑事指控。解雇消息最早由「每日新聞」(Daily News)報導，指張保羅在退休前的18天被免職，無法領取全額退休金。

知情人也對本報表示，張保羅「已不再是NYPD。」消息指，市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)已批准開除張保羅。

現年44歲的張保羅被控與35歲的女友魯普(Nikole Rupple)在曼哈頓的「American Whiskey」酒吧飲酒數小時後，於夜間共同搭乘其配發的警局公務車離開。檢方稱，張保羅當時已喝下五杯烈酒和七杯啤酒，魯普爾則是七杯烈酒和三杯啤酒。

然而，張保羅仍允許女友駕駛警局車輛。事發時，兩人行經西30街(W. 30th St.)與第十大道(10th Ave.)路口附近，與一輛計程車相撞後逃逸。數分鐘後，兩人在車內交換座位，由張保羅繼續駕車北行。計程車司機則在三個街道外追上並攔下該車，同時向路邊的警員求助。

據檢方指控，計程車司機頸背受輕傷，並指認張保羅酒後駕駛。然而，現場警員並未對張保羅採取行動，僅告知司機可前往警局報案。其後，張保羅多次試圖以500元、1000元的金額與司機和解。他還致電酒吧負責人，要求刪除自己與女友在店內飲酒的監控畫面。

調查發現，雖然影片曾被刪除，但市警內務部(IAB)成功恢復了相關影像。張保羅於2023年6月12日被逮捕，面臨包括湮滅物證、偽造商業紀錄、提供不實文書、公務員瀆職和酒後駕車等多項罪名。魯普則被控酒後駕駛與肇事逃逸。

資料顯示，張保羅於2005年1月加入警局，事發時擔任華埠五分局的局長。車禍發生數日後，他便遭到停職，復職後被調任至皇后區法庭勤務部門。根據紀錄，他最終於去年12月底在內部聽證程序後被革職。