時報廣場10餘無證客襲警 1嫌判刑2年 2人為委內瑞拉黑幫成員

時報廣場無證客襲警，十餘人毆打兩名警員。(取自曼哈頓地檢辦公室)

在移民 進入的高峰期，時報廣場(Times Square)去年發生襲警案，十餘名無證客涉毆打兩名警員，其中一人為華警；當中，一名來自委內瑞拉的移民雷維隆(Yorman Reveron)因參與圍攻，近日在曼哈頓高等法院被判處兩年徒刑。

時報廣場無證客襲警，嫌犯雷維隆(Yorman Reveron)被判兩年監禁。(警方提供)

根據檢方調查，包含雷維隆在內，至少有八名移民參與了去年1月27日晚間8時30分於西42街(West 42nd St.)近第七大道(Seventh Ave.)、緊鄰移民收容所外的襲警行為。

當時，巡官庫裡安(Ben Kurian)和警員田尊旭(Zunxu Tian, 音譯)試圖勸阻喧鬧的人群，但對方不聽勸阻，在圍攻後逃離現場。涉事移民中，至少有兩人已被聯邦移民部門認定為委內瑞拉幫派「阿拉瓜列車」(Tren de Aragua)成員。

檢方表示，雷維隆在這起事件中涉嫌抓住並推倒其中一名警員，之後又推擠第二名警員，最終與多名涉案者遭到逮捕。目前，涉案者中除一人外皆已達成認罪協議，僅25歲的布里託(Yohenry Brito)尚待審理。

雷維隆的前科紀錄顯示，他先前至少有兩起逮捕紀錄，其中一次為涉嫌竊取商場內的褲子並咬傷店員，另一次則是在梅西百貨 (Macy’s)偷取外套與行李箱。根據聯邦移部門，雷維隆於2023年5月從德州非法越境進入美國，當時獲准以「定期向移民海關執法人員(ICE )報到」為條件暫時釋放。

同年9月，他在紐約市依規定前往ICE報到時，因未知原因被簽發逮捕令，但獲得無保釋放。雷維隆此次判刑除涉及襲警罪名外，亦包含一宗與案件無關的竊盜指控。依據與檢方達成的認罪協議，他將面臨兩年刑期，並得折抵先前羈押的服刑時間。