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布碌崙區長撥款13.2萬支持租戶協會社區活動

記者胡聲橋╱紐約報導
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布碌崙區長雷諾索為公共住宅租戶協會撥款13萬多元。(雷諾索辦公室)
布碌崙區長雷諾索為公共住宅租戶協會撥款13萬多元。(雷諾索辦公室)

布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)近日宣布，在2025財政年度向市房屋局(NYCHA)下屬的83個布碌崙(布魯克林)租戶協會(Tenant Associations)撥款13萬2000元，以支持布碌崙租戶協會的各種社區活動和計畫。

2月20日，雷諾索在區政廳舉行了對布碌崙各租戶協會的答謝早餐會。他在早餐會上宣布了這項可自由支配資金在新財年的撥款計畫。雷諾索說，這筆資金將用於支持租戶協會的一般性計畫，幫助布碌崙公共住房的租戶開展家庭日、背包贈送和其它社區活動等。雷諾索辦公室稱，布碌崙每個仍有會員，仍舉行活動的租戶協會將獲得最高3000元資金，具體如何分配將取決於每個租戶協會的人數。

「租戶協會是市房屋局公共住房社區活動的生命線」，雷諾索說，雖然租戶協會擁有的資金很少，但各協會主席組織了令人難以置信的項目來支持居民和建設社區，必須大力支持各協會的活動。

2024年，雷諾索為69個租戶協會提供了10萬8000元資金，今年額外增加了2萬4000元，受資助的租戶協會也增加了14個。

布碌崙 布魯克林

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