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不滿馬斯克、DOGE…300人特斯拉店前抗議 9人被捕

記者曹馨元╱紐約報導
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在混亂的抗議活動中，共有九人因擅自闖入等罪名被捕。(圖片來自組織Instagram)
在混亂的抗議活動中，共有九人因擅自闖入等罪名被捕。(圖片來自組織Instagram)

因不滿馬斯克(Elon Musk)通過政府效率部(DOGE)發布的一系列做法，權益倡導組織Rise and Resist召集約300名抗議者，於3月1日下午在曼哈頓特斯拉(Tesla)門店示威；在混亂的抗議活動中，共有九人因擅自闖入等罪名被捕。

總統川普在上任後便任命特斯拉總裁馬斯克為聯邦政府效率部的共同主管，馬斯克上台後，不僅要求裁減聯邦政府中涉及多元、平等、包容(DEI)政策因素的雇員，也通過縮減國家自然科學基金(NIH)撥款，砍斷了大學、研究機構的眾多項目，同時解散了美國國際援助署(USAID)等聯邦機構；馬斯克稱，他有信心在政府每年約7兆元的支出中節省1兆元，相當約減少約15%。

但馬斯克大刀闊斧的改革做法在全國範圍內引發巨大爭議，1日下午，300名抗議者來到曼哈頓的特斯拉門店，指控馬斯克為「納粹」、「獨裁者」，譴責其削減聯邦預算的做法；同時，他們也敦促特斯拉車主出售車輛、拋售特斯拉股票，以抵制這位億萬富翁。

示威者表示，馬斯克大幅干預政府的行為無異於政變，並呼籲法院限制馬斯克及政府效率部的權限，「沒有人投票給馬斯克」；他們也指出，馬斯克削減聯邦開支的行為正在破壞醫保、救助等許多人所依賴的系統，「馬斯克造成的傷害太大了」。

多名抗議者試圖進入特斯拉門店進行和平靜坐抗議，最終有兩人成功進入，同時，門店的一扇玻璃門也被擊裂。據Daily News報導，最終共有九名抗議者被捕。

因不滿馬斯克通過政府效率部發布的一系列做法，權益倡導組織Rise and Res...
因不滿馬斯克通過政府效率部發布的一系列做法，權益倡導組織Rise and Resist於3月1日下午在曼哈頓的特斯拉門店示威。(圖片來自組織Instagram)

馬斯克 特斯拉 曼哈頓

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