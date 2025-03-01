新澤西浪貓愛爸 堅守救援8年

吳丞竣總是準時出現在固定的餵養點，但該區由於即將展開工程，要求餵養者將貓屋撤離，他特意前來將貓屋放置到較遠的山坡上，讓貓咪仍能有遮風避雨的場所。(記者馬璿╱攝影)

在新澤西州 紐瓦克，吳丞竣的身影總是準時出現在固定的餵養點，帶著貓飼料、罐頭與鏟子，輕聲呼喚流浪貓，細數誰來了、誰缺席，餵食完後清理現場環境，八年來始終如一。在餵養區即將因工程而關閉之際，他特意前來將貓屋放置到山坡上，讓貓咪仍能有遮風避雨的場所，這些年來他風雨無阻，用愛撐起無數流浪貓的未來。

當年他在麥當勞得來速(drive through)垃圾區附近，看見一隻小貓怯生生地探出頭來，但餵食時竟發現還有10幾隻流浪貓直盯著他。從那天起他開始定期餵養，並逐步認識其他愛貓人士，他秉持TNR原則(抓捕、結紮、送返)，讓適合野外生存的貓咪結紮後回歸，而對親近人類或被棄養的貓，則幫助牠們尋找新家。

一談到曾救援或正在救援途中的貓時，吳丞竣如數家珍，不需要思考便能馬上說出貓咪們的名字和他們心酸的過往，甚至馬上找到手機內貓咪們收養後的快樂模樣，彷彿腦內已建立一個完整資料庫。 吳丞竣平時固定餵養的區域放著數個愛爸愛媽打造的貓屋，但在該區將因工程關閉之際，他特意前來汰換救貓屋，並把堪用的放置到山坡上讓貓咪仍能有遮風避雨的場所。(記者馬璿╱／攝影)

然而，救援之路有時也不乏荊棘纏身，除了要自行接回被退養的貓外，今年2月一名救援成員在餵養區發現犬隻在山坡上遊蕩，伴隨的是一隻流浪貓媽媽的屍體。當她試圖靠近時，一對情侶帶狗迅速逃離，而她瞥見銀色休旅車內還有多隻犬隻。類似案件在紐約市並非特例，過去媒體也曾揭露地下鬥狗組織透過引誘貓咪供犬隻訓練撕咬，甚至賽後將鬥牛犬拋棄或殺害等虐待行為，雖鬥狗場遭查封，但浪貓遭虐案件卻不了了之。

得知此事後，吳丞竣立即發布在社群媒體 ，短時間內便吸引數萬名網友關注，影片觸及超過10萬人。許多愛貓人士提供情報，甚至協助聯繫警方，但當他向動保機構求助時，對方僅聽完敘述便掛斷電話，餵養區附近商店的監視器也因無法拍攝到事發經過，而讓舉證陷入膠著，「現在只能寄望市警局動物虐待分支，但紐瓦克治安本來就不好，沒辦法期待警方會重視。」語氣透出無奈。 住在新澤西州紐瓦克的吳丞竣，後車廂總是備著貓飼料、罐頭與鏟子，每到餵養點便會輕聲呼喚流浪貓「點名」，他笑著說每次離開的時候都會說著「希望你們長命百歲」，這也是他發自內心的期盼。(記者馬璿╱攝影) 吳丞竣八年來風雨無阻地在餵養區巡邏，除了確定貓咪有進食與喝水外，也會在餵食完後清理現場環境，確保每位餵養者走後都不留下垃圾。(記者馬璿╱攝影)

吳丞竣從初期自掏腰包支付醫療費，到成立非營利組織「Cat Allies Project」，透過社群與愛貓人士的串聯，這些「愛爸愛媽」形成緊密的救援網絡，透過固定捐款和社群媒體的傳播救助貓咪，希望更有系統地幫助第一線救援者，至今也已成功幫助約380隻流浪貓找到新家。「我的角色比較像後勤，真正辛苦的是那些第一線甚至拿退休金 來餵貓的阿姨們。我能做的就是讓他們知道有人能支援，讓他們無後顧之憂只需要專心救貓。」